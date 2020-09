Grey's Anatomy 17: riprese al via dopo 6 mesi di pausa, l'uscita in autunno

Grey's Anatomy 17 è pronta a ripartire: le riprese degli episodi della nuova stagione del popolare medical drama ABC inizieranno il 7 settembre dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria. Per la 17esima stagione della serie la data di uscita è prevista in autunno, più precisamente verso la fine della stagione autunnale.

Il primo reading (virtuale) delle sceneggiature dei nuovi episodi si terrà nella giornata di domani e come è stato anticipato nei mesi scorsi, nella storyline di Grey's Anatomy 17 sarà inserita anche la pandemia da Coronavirus. La star della serie Giacomo Gianniotti ha svelato che la storia si svolgerà sei settimane dopo l'inizio della crisi sanitaria globale, mentre la showrunner Krista Vernoff ha aggiunto che il Covid-19 avrà un impatto nella vita personale e professionale dei medici protagonisti, un po' come è accaduto a tutti noi e in particolare al personale sanitario.

"I medici, per proteggere i loro cari, non andranno a casa dalle loro famiglie - come abbiamo visto anche nella vita reale. Affitteranno degli appartamenti su Airbnb e vivranno insieme". Una convivenza che promette faville, dal punto di vista narrativo, ma Krista Vernoff ha tenuto a sottolineare che "Ci saranno tante storie da raccontare legate al Covid, ma non saranno storie di morte e disperazione"

Molte possibilità narrative, ha anticipato Vernoff, saranno legate alla cancellazione o al rinvio di interventi chirurgici e di conseguenza alle infermiere messe in licenza per questo motivo. "La nostra è una serie chirurgica" - ha spiegato la showrunner - "E numerosi interventi chirurgici non saranno effettuati."

Numerose storie di Grey's Anatomy 17 saranno legate al fatto che "In questo Paese le morti sono aumentate perché coloro che hanno una malattia allo stadio iniziale hanno paura di andare dal dottore o di farsi visitare in ospedale"