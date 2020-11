Grey's Anatomy 17: un incredibile ritorno nella premiere sconvolge i fan

La premiere di Grey's Anatomy 17, nuova stagione della serie medical, ha riservato una incredibile sorpresa per i fan (e soprattutto le fan) di vecchia data della serie medica mostrando il ritorno di uno dei personaggi più amati.

Grey's Anatomy: una scena della serie

Attenzione, se non volete leggere spoiler sulla diciassettesima stagione di Grey's Anatomy non proseguite oltre nella lettura

La premiere di Grey's Anatomy contiene una sequenza onirica in cui vediamo la ricomparsa del medico più amato dello show: Patrick Dempsey, alias il Dottor Derek 'Stranamore' Shepherd, ricompare cinque anni dopo la sua morte nei in un sogno.

Nel corso dell'episodio vediamo Meredith Grey, Bailey e gli altri medici impegnati a combattere il coronavirus mentre sono a corto di dispositivi di sicurezza e devono fronteggiare l'aumento delle morti causate dal COVID. Un tuffo nell'attualità, come conferma la showrunner in un comunicato:

Patrick Dempsey nel ruolo del dottor 'Stranamore' nella serie tv Grey's Anatomy

"Il compito più importante che avevamo in questa stagione era onorare la realtà della pandemia globale e l'impatto che sta avendo sui lavoratori sanitari. Insieme a questo, abbiamo cercato metodi creativi per intrattenere il pubblico con storie divertenti e romantiche per fornire una via di fuga. L'ingresso di Patrick Dempsey, il team della spiaggia - che proseguirà oltre la premiere - ci hanno permesso di guardare anche oltre la pandemia. E il ritorno di Derek per noi ha rappresentato la pura gioia, come per Meredith e per i fan".

Patrick Dempsey tornerà nel ruolo del Dottor Stranamore nell'episodio della prossima settimana, intitolato My Happy Ending Above.