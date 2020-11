Grey's Anatomy 17: Camilla Luddington risponde alle polemiche sulle mascherine

Camilla Luddington, interprete di Jo Wilson in Grey's Anatomy 17, ha smorzato sul nascere le polemiche riguardanti un presunto spreco mascherine indossate dai protagonisti della serie.

Grey’s Anatomy 17: Ellen Pompeo in una scena

La scorsa settimana ha avuto inizio la 17esima stagione di Grey's Anatomy, pronta a raccogliere i soliti consensi da parte dei numerosi fan che non vedevano l'ora di tornare tra i reparti del Seattle Grace Mercy West Hospital. Come era già noto, nei nuovi episodi della serie tv viene affrontato il tema della pandemia e, di conseguenza, i protagonisti dello show indossano le mascherine che anche nella realtà, ormai da mesi, vediamo sul volto di tutti gli operatori sanitari. E se la maggior parte degli spettatori ha apprezzato il modo in cui viene raccontata l'emergenza, altri seguaci di Grey's Anatomy hanno avuto da ridire qualcosa proprio sul dispositivo di protezione individuale indossato dagli attori dello show.

Grey's Anatomy 17: Derek e Meredith di nuovo insieme, il commento dei due attori

Attraverso i social, uno spettatore ha infatti commentato i primi due episodi della nuova stagione facendo notare come il cast stesse "sprecando" quel tipo specifico di mascherine che invece sarebbero potute tornare utili ai veri soccorritori a causa di importanti carenze a livello nazionale. "Una mascherina usa e getta funzionerebbe benissimo", ha twittato lo spettatore. Ed è a lui che Camilla Luddington ha risposto velocemente, tentando di spegnere la polemica sul nascere: "Se vedi qualcuno di noi indossare una mascherina di tipo KN95 dietro le quinte è perché stiamo indossando comunque le nostre mascherine personali. Non abbiamo nemmeno una KN95 extra da indossare tra una ripresa e l'altra", ha risposto via Twitter l'attrice che interpreta la dottoressa Jo Wilson dal 2012.

Ricordiamo che, mentre la produzione della serie è stata interrotta all'inizio di quest'anno, la showrunner Krista Vernhoff ed il suo team hanno donato le forniture mediche extra che avevano sul set a professionisti impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid. Mentre si preparavano a riprendere le riprese, la produttrice esecutiva ha ammesso di aver pensato anche di evitare del tutto l'argomento delicato della pandemia mentre creava nuove trame per Grey's Anatomy 17.