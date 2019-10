Grey's Anatomy 14, su Prime Video di Amazon in streaming da oggi!

Grey's Anatomy 14 torna oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati del medical drama più longevo di sempre!

Tutti i fan di Grey's Anatomy avranno letto il grande ritorno nello show in questi episodi, giunti oggi su Amazon Prime Video. Ebbene sì, la Dottoressa Teddy Altman sta tornando: Kim Raver, regular del medical drama ABC nelle stagioni 6, 7 e 8, tornerà come capo dell'Unità Cardiochirurgica presso il Seattle Grace Mercy West Hospital.

Grey's Anatomy: il poster della quattordicesima stagione

L'ultima volta che abbiamo visto Teddy, era stata dolorosamente licenziata dal Seattle Grace dal suo amico ed ex fidanzato Owen Hunt nel finale della stagione 8 per permetterle di realizzare il suo sogno e diventare capo del MEDCOM. Ellen Pompeo intanto, pochi giorni fa, ha parlato del finale di serie, che si sta lentamente avvicinando. L'attrice, parlando del suo epilogo ideale, ha dichiarato:

"Non posso dire realmente ciò che penso perché se realizziamo davvero ciò che voglio rovinerei la sorpresa. Quindi devo mentire, James! Mi stai obbligando a mentire ora! Sarebbe bello far tornare i membri del cast originale in scena, ma probabilmente non accadrà. Sarebbe il giorno più bello di sempre, ma alcuni di loro sono stati uccisi nello show!".

