Amazon svela le novità in catalogo a ottobre 2019 su PrimeVideo, tra cui Goliath 3 e la serie antologica Modern Love e le novità prossimamente in arrivo.

Amazon Prime Video, vincitore di ben 15 premi all'ultima edizione degli Emmy Award, ha presentato il catalogo di ottobre 2019 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità segnaliamo Goliath 3 con Billy Bob Thornton più alcune anticipazioni su quello che ci aspetta nei prossimi mesi e i titoli in scadenza. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand. Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a ottobre 2019.

Goliath

In questa stagione, la morte inaspettata di un vecchio amico porta Billy McBride (Billy Bob Thornton) ad accettare un caso nella desertica Central Valley, dove si ritrova a fronteggiare un nuovo Golia: un miliardario proprietario di ranch (Dennis Quaid) e sua sorella (Amy Brenneman). Mentre Billy e il suo team si buttano a capofitto nella ricerca della verità vecchi nemici e demoni personali si faranno vivi. Nel cast di Goliath anche Nina Arianda (Stan & Ollie) nel ruolo di Patty Solis-Papagian, Tania Raymonde (Cliffs of Freedom) nel ruolo di Brittany Gold, Diana Hopper (Bit) nel ruolo di Denise McBride, Ana de la Reguera (Narcos) nei panni di Marisol Silva, e Julie Brister (Review) nel ruolo di Marva Jefferson. La lista delle star che si aggiungono a questa stagione vanta: Dennis Quaid (The Day After Tomorrow), Amy Brenneman (The Leftovers), l'attore premiato agli Emmy e ai Golden Globe Beau Bridges (Homeland), Griffin Dunne (House of Lies), Sherilyn Fenn (Twin Peaks: The Return), Shamier Anderson (Destroyer), Julia Jones (Westworld), Leslie Grossman (American Horror Story), Graham Greene (Wind River) e Illeana Douglas (Grace of My Heart).

La terza stagione di Goliath sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 4 Ottobre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Doom Patrol

Doom Patrol riscrive le gesta di uno dei più amati gruppi di supereroi della DC: Robotman, alias Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man, alias Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman alias Rita Farr (April Bowlby) e Crazy Jane (Diane Guerrero), capeggiati dallo "scienziato pazzo" Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton). Tutti i membri della Doom Patrol hanno subìto un incidente traumatico, di cui portano segni visibili e cicatrici, a seguito del quale hanno acquisito abilità sovrannaturali. Dopo il trauma, i quattro ritrovano uno scopo grazie all'iniziativa di The Chief, che ha li ha riuniti per indagare sui più strani fenomeni dell'esistenza. The Chief a un certo punto della storia scompare e i membri del team, che faticano a sentirsi eroi, si troveranno in un luogo dove non si sarebbero mai aspettati di giungere e vengono chiamati all'azione da Cyborg (Joivan Wade), che propone loro una nuova missione impossibile da rifiutare. In parte gruppo di supporto e in parte banda di supereroi, la Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura dotati di superpoteri che lottano per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro.

La serie è basata sui personaggi creati per la DC da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani.

Doom Patrol sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 Ottobre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Modern Love

Modern Love è una serie basata sulla celebre rubrica omonima del New York Times. La commedia romantica, con episodi della durata di mezz'ora, esplora l'amore in tutte le sue forme. Ogni episodio, con cast stellare, porta sullo schermo una storia diversa scelta tra le più amate della rubrica.

Nel cast si annoverano Jane Alexander (The Good Fight), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Gary Carr (The Deuce, Downton Abbey), Olivia Cooke (Ready Player One), l'attore nominato agli Emmy Brandon Victor Dixon (Power), l'attrice premiata agli Emmy Tina Fey (30 Rock), il vincitore di un Tony Award John Gallagher Jr. (The Newsroom), l'attore nominato agli Oscar Andy Garcia (Ocean's Eleven), l'attrice nominata agli Emmy Julia Garner (Ozark), Brandon Kyle Goodman (Plus One), l'attrice premio Oscar Anne Hathaway (Ocean's Eight), l'attrice nominata agli Oscar Catherine Keener (Get Out), Caitlin McGee (Bluff City Law), Cristin Milioti (Black Mirror), l'attore nominato agli Oscar Dev Patel (Lion), Laurentiu Possa (Killing Eve), James Saito (Always Be My Maybe), Andrew Scott (Fleabag), l'attore nominato agli Emmy John Slattery (Mad Men) e Shea Whigham (Homecoming).

John Carney (Once, Sing Street) è autore, regista e produttore esecutivo. Inoltre Sharon Horgan (Catastrophe, Divorce), Tom Hall (Sensation) ed Emmy Rossum (Shameless) hanno diretto alcuni episodi della serie. Sharon Horgan ha scritto e diretto l'episodio che vede protagonisti Tina Fey e John Slattery. Tom Hall ha scritto e diretto un episodio mentre Emmy Rossum ha diretto una puntata scritta dalla defunta Audrey Wells (Under the Tuscan Sun, The Hate U Give).

Modern Love sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 18 Ottobre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Serie TV

Criminal Minds - le prime 12 stagioni dal 2 Ottobre

Grey's Anatomy - la quattordicesima stagione dal 7 Ottobre

The Purge - seconda stagione della serie Amazon Original dal 18 Ottobre

South Park - le prime 19 stagioni da ottobre

Scrubs - tutte le 9 stagioni da ottobre

Film e docu-serie

Film di Quentin Tarantino tra cui KKill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2 e Pulp Fiction - dal'1 Ottobre

Steve Jobs - dal Primo Ottobre

Vittoria e Abdul - dal 7 Ottobre

Il mese di ottobre sarà l'ultima occasione per guardare:

Auguri per la tua morte - dal 7 Ottobre

Capitan Mutanda: Il film - dal 7 Ottobre

After - dal 10 Ottobre

Beautiful Boy - dall'11 Ottobre

AMAZON PRIME VIDEO: le ultime novità e le prossime uscite

Gli AMAZON STUDIOS vincono 15 Emmy Award

Fleabag ha vinto quattro Emmy tra cui Outstanding Comedy Series. Phoebe Waller-Bridge ha vinto sia il premio come Outstanding Lead Actress in a Comedy Series sia come Outstanding Writing For A Comedy Series per Fleabag. Alex Borstein ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio come Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series e Tony Shalhoub è stato insignito del premio come Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series per The Marvelous Mrs. Maisel.

Ben Whishaw è stato premiato come Outstanding Supporting Actor in a Limited Series Or Movie per A Very English Scandal.

Gli Amazon Studios inoltre portano a casa otto Creative Arts Emmy Awards, tra cui Outstanding Guest Actor in a Comedy Series per il ruolo di Luke Kirby e Outstanding Guest Actress in a Comedy Series per il ruolo di Jane Lynch nella serie The Marvelous Mrs. Maisel.

Phoebe Waller-Bridge sigla un accordo con gli AMAZON STUDIOS

Gli Amazon Studios hanno annunciato l'accordo con Phoebe Waller-Bridge creatrice e interprete della serie Amazon Original premiata agli Emmy Fleabag. Waller-Bridge, un talento istrionico, creerà e produrrà nuovi contenuti TV per gli Amazon Studios che saranno poi distribuiti in esclusiva in più di 200 paesi su Amazon Prime Video.

Nuove aggiunte al cast della terza stagione di American God

Due nuove guest star saranno coinvolte nella terza stagione della serie Amazon Original American Gods. Marilyn Manson parteciperà alla serie nel ruolo di Johan Wengren, front man di una band di death metal vichinga dal nome Blood Death, e il suo personaggio sarà una grande risorsa per Mr. Wednesday. Si unirà al cast per quattro episodi anche l'attrice Blythe Danner, premiata agli Emmy Award. La Danner ricoprirà il ruolo della dea greca Demetra, storia d'amore irrisolta di Mr. Wednesday.

(Spoiler Alert) American Gods narra della guerra tra antichi dei che affondano le loro radici nella mitologia e i nuovi dei, nati con le nuove tecnologie. L'ex detenuto Shadow Moon ha seguito per due stagioni il suo misterioso capo Mr. Wednesday (alias lo scandinavo padre di tutti gli dei Odino) attraverso tutto il paese per scoprire solo alla fine dell'ultima stagione che l'antico dio è in realtà suo padre.

La terza stagione seguirà Shadow nei suoi tentativi di allontanarsi da questa realtà e affermarsi come uomo, si rifugia così nel nevoso e idilliaco paesino di Lakeside in Wisconsin, dove potrà scoprire un oscuro segreto ed esplorare le vie della sua essenza divina. Guidato in questo percorso spirituale dal dio dei suoi antenati neri, Orishas, Shadow deve decidere chi è veramente - un dio in cerca di venerazione o un uomo al servizio della comunità.

Altri titoli in arrivo prossimamente

Serie TV

Tom Clancy's Jack Ryan - la seconda stagione dal primo Novembre

The Man in the High Castle - la quarta stagione dal 15 Novembre

Carnival Row - in versione doppiata in Italiano dal 22 Novembre

La fantastica signora Maisel - la terza stagione dal 6 Dicembre

The Expanse - la quarta stagione dal 13 Dicembre