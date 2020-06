Greyhound: Apple TV+ svela la data di uscita del film con Tom Hanks

Il film Greyhound, il film con protagonista Tom Hanks, ha ora una data di uscita prevista per l'uscita su Apple TV+.

Greyhound, il film con star Tom Hanks, debutterà su Apple TV+ e ora ha una data di uscita: il 10 luglio.

Il progetto verrà distribuito in streaming dopo un'agguerrita lotta per acquistarne i diritti in seguito alla chiusura della sale che hanno modificato i piani previsti dalla Sony che aveva previsto una première nei cinema americani il 12 giugno.

Greyhound è diretto da Aaron Schneider ed è tratto dal romanzo scritto da C.S. Forester, adattato per il grande schermo dall'attore Tom Hanks, coinvolto in veste di protagonista, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Al centro della trama c'è il capitano Ernest Krause (Tom Hanks) alle prese con i sottomarini dei nemici. Il militare, oltre ai nazisti, deve affrontare anche i propri dubbi e demoni interiori.

Nel cast ci sono anche Manuel Garcia-Rulfo, Elisabeth Shue, Stephen Graham, Rob Margan e Karl Glusman.