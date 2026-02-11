Greyhound 2, iniziate le riprese con Tom Hanks: il sequel si sposta nel Pacifico

Tom Hanks prosegue la sua personale battaglia sullo schermo contro i nazisti. La star di Forrest Gump è protagonista del sequel di Greyhound, il film Apple sulla Seconda Guerra Mondiale le cui riprese sono appena iniziate.

L'attore, protagonista anche del primo film uscito nel 2020, tornerà ad essere protagonista non solo davanti alla macchina da presa. Hanks si è occupato anche della lavorazione precedente all'avvio della produzione.

Tom Hanks torna nel ruolo del Capitano Krause e firma ancora lo script

In Greyhound 2, Tom Hanks sarà di nuovo il Capitano Krause, e proprio come nel primo film ha firmato la sceneggiatura. Nel cast è presente anche la star di Adolescence Stephen Graham, mentre Aaron Schneider, regista del primo film, è al timone anche del sequel con Gary Goetzman come produttore.

Tom Hanks in una scena di Greyhound

Le riprese di Greyhound 2 sono già iniziate in Australia e il cast si sta completando con l'arrivo di Jack Patten al fianco di Rob Morgan ed Elisabeth Shue già confermati per il ritorno nei ruoli di George Cleveland e Eva Krause.

Al momento, non è stata annunciata una data d'uscita ma è probabile che il film venga distribuito nel 2027.

Dal D-Day al Pacifico: come cambia lo scenario nel sequel di Greyhound

La trama, nel sequel di Greyhound 2, si sposterà dall'Atlantico del Nord all'Oceano Pacifico. Il sequel riprende dopo la Normandia e racconta le vicende di Krause e del suo equipaggio mentre si dirigono verso il Pacifico per contribuir a far pendere la guerra a favore degli Alleati.

Nel corso della pandemia, Greyhound è stato un grande successo per Apple TV, diventando il miglior debutto di sempre nel weekend sulla piattaforma. Lo streamer lo paragonò ad un successo clamoroso di un blockbuster estivo al cinema. Il primo film doveva uscire nelle sale cinematografiche ma l'avvento del COVID-19 costrinse Apple a farlo uscire in streaming.

Apple non ha ancora annunciato la decisione sull'uscita di Greyhound 2: verrà distribuito in sala oppure seguirà le orme del predecessore in streaming?