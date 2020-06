Gremlins, su Netflix in streaming da oggi

Gremlins arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile l'irresistibile combinazione di fantastico, horror e comedy datata 1984 e creata da Joe Dante.

Gremlins si svolge durante le vacanze natalizie, raccontando la storia del giovane Billy che riceveva in dono un mogwai, chiamandolo Gizmo. Il ragazzo doveva però rispettare tre regole: non esporlo a una luce troppo forte per non rischiare di ucciderlo, non farlo entrare in contatto con l'acqua e non nutrirlo dopo mezzanotte. Gizmo, bagnatosi per errore, dà però vita ad altri cinque mogwai che si nutrono dopo mezzanotte e si trasformano in mostri letali che seminano caos e distruzione.

Gremlins, una scena del film

L'attore protagonista Zach Galligan ha ricordato durante un'intervista che all'epoca del film di Joe Dante non c'erano ancora effetti speciali come oggi, quindi tutti i Gremlins erano dei veri e propri animatronics, e ognuno costava tra i 30mila e i 40mila dollari. Ogni giorno, alla fine delle riprese, la security controllava tutti i bagagliai di tutti gli addetti ai lavori e gli attori per assicurarsi che nessuno portasse via dal set uno dei preziosi modelli.

Gremlins è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.