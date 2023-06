Gravity, Scarlett Johansson racconta il provino: 'Dovevo far finta di fluttuare con un casco'

Lo scorso mese, Scarlett Johansson aveva rivelato di aver effettuato un provino per Gravity, il blockbuster di Alfonso Cuarón uscito nel 2013 e vincitore di 7 Premi Oscar. In un'intervista concessa a Entertainment Tonight ha quindi raccontato i dettagli del provino.

"Ho fatto un provino per il film 'Gravity', film in cui tra l'altro Sandra Bullock è stata fantastica, ma ho dovuto indossare l'intera tuta spaziale e far finta di fluttuare nello spazio", ha ricordato la Johansson. "Anche se ero solo seduta su una sedia con un casco".

Nell'intervista a Variety, la Johansson ha citato il mancato successo del provino per Gravity e e Iron Man 2 come il momento in cui è entrata in crisi come attrice. Inizialmente, infatti, la Marvel aveva preferito Emily Blunt alla Johansson nel ruolo della Vedova Nera. Quando la Blunt ha dovuto rinunciare a causa di conflitti di programmazione, la Johansson ottenne il ruolo Marvel che ha segnato gran parte della sua carriera.

"Sono stata rifiutata per due ruoli: il primo è stato Iron Man 2 e l'altro Gravity di Alfonso Cuarón", ha detto la Johansson. "Desideravo così tanto quel ruolo. È stata una specie di goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sentivo davvero frustrata e senza speranza. Mi chiedevo: 'Sto facendo il lavoro giusto?'. Quello che mi veniva offerto era profondamente insoddisfacente. Credo che mi abbiano offerto tutti i copioni di Marilyn Monroe. Mi chiedevo: 'È questa la fine della strada dal punto di vista creativo?'".

Attualmente, Scarlett Johansson sta promuovendo Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson in cui è tra i protagonisti e che uscirà nelle sale italiane a settembre. Su queste pagine potete però già leggere la nostra recensione di Asteroid City.