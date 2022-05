Joe Russo critica la Disney: "Scarlett Johansson è stata trattata in modo sbagliato"

Il regista Joe Russo ha nuovamente criticato la Disney per il modo in cui ha gestito la situazione di Scarlett Johansson dopo la distribuzione in streaming di Black Widow.

Joe Russo, regista con il fratello Anthony dei film degli Avengers e di The Gray Man, ha commentato la disputa che ha visto Scarlett Johansson arrivare a fare causa alla Disney a causa della distribuzione in streaming di Black Widow.

L'interprete di Natasha Romanoff era infatti convinta che non fossero stati rispettati i termini del suo contratto e la questione è poi stata risolta al di fuori delle aule di tribunale.

Il regista Joe Russo, intervistato da Den of Geek, ha dichiarato: "Gli studios stanno avendo una reazione di tipo conservatrice e stanno cercando di minimizzare il loro bisogno delle star. Stanno cercando di far diventare le proprietà intellettuali le loro star e, in base a questa idea, stanno cercando inoltre di pagare di meno e diminuire il bisogno delle star nei loro progetti".

Il filmmaker ha quindi ribadito: "Quello non era un modo appropriato per gestire la situazione. Per noi come artisti è stato disturbante. Scarlett Johansson è una nostra buona amica e siamo rimasti male dal modo in cui è stato gestito il problema. Siamo felici che sia stato risolto".

Joe Russo non ha però rivelato se si sta parlando di un potenziale ritorno tra le fila della Marvel dopo che, insieme al fratello, aveva espresso pubblicamente il suo sostegno a Scarlett durante la polemica contro la Disney.