Grande Fratello: sondaggi prima dell'ottava puntata: chi sono i concorrenti preferiti dal pubblico

Simona Ventura guida l'ottava puntata tra polemiche, sondaggi e tensioni nella Casa. In nomination Domenico, Giulia, Grazia e la coppia Francesca-Simone: uno di loro finirà d'ufficio al televoto eliminatorio.

Questa sera, lunedì 10 novembre, torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta dell'ottava puntata del reality show che, nonostante le accese dinamiche nella Casa, sta vivendo un momento difficile in termini di ascolti. Il pubblico sembra essersi progressivamente allontanato, tanto che Mediaset ha deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale, lasciando il reality in onda solo il lunedì sera. Sui social, però, il programma continua a far discutere e a generare dibattiti tra i fan più appassionati.

Il televoto della settimana

Al televoto di questa settimana si trovano Domenico D'Alterio, la coppia formata da Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulia Saponariu e Grazia Kendi. Il concorrente che riceverà meno consensi non abbandonerà immediatamente la Casa, ma finirà d'ufficio al prossimo televoto, che sarà eliminatorio. Non è ancora chiaro se, come accaduto due settimane fa, verrà attivato un televoto flash nel corso della diretta.

Le nomination sono state così distribuite:

Domenico D'Alterio : nominato da Ivana e Flaminia

: nominato da Ivana e Flaminia Francesca e Simone : nominati da Grazia, Rasha, Anita, Omer, Jonas e Giulia

: nominati da Grazia, Rasha, Anita, Omer, Jonas e Giulia Giulia Saponariu : nominata da Jonas e Mattia

: nominata da Jonas e Mattia Grazia Kendi: nominata da Benedetta, Francesca e Simone, e Domenico

Francesco Rana è stato eliminato nella settima puntata

I sondaggi online

Facendo una media dei principali sondaggi presenti sul web, emerge un quadro piuttosto netto sulle preferenze del pubblico:

Grazia Kendi - 35%

- 35% Giulia Saponariu - 26%

- 26% Domenico D'Alterio - 21,3%

- 21,3% Francesca e Simone - 17,3%

Numeri che danno Grazia e Giulia in netto vantaggio, mentre Domenico e la coppia Francesca-Simone risultano i più a rischio. In particolare, D'Alterio potrebbe pagare caro l'ingresso nella Casa della compagna Valentina Piscopo, il litigio della settimana scorsa e le accuse ricevute da alcuni coinquilini di aver strumentalizzato la propria crisi familiare per ottenere visibilità.

Le dinamiche nella Casa dei nominati

Settimana movimentata per Grazia Kendi, finita al centro delle attenzioni dopo che la compagna di Mattia ha pubblicato un post sui social in cui annunciava di voler prendere le distanze dal fidanzato, proprio a causa della sua crescente vicinanza con Grazia. Il messaggio ha scatenato una crisi tra i due coinquilini, con accuse reciproche e chiarimenti tutt'altro che sereni.

Più tranquilla, invece, la settimana di Giulia Saponariu e Domenico D'Alterio, che hanno preferito restare ai margini delle polemiche. Diverso il caso di Francesca Carrara, protagonista di un acceso litigio con Donatella, dopo che quest'ultima l'ha accusata di averle tirato i capelli durante uno scherzo finito male.