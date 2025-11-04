Grande Fratello, Valentina toglie a Domenico la collana di Benedetta: "Se vuoi me, devi allontanarla"

La puntata del Grande Fratello di lunedì 3 novembre 2025 è stata interamente monopolizzata dal confronto che ha coinvolto Domenico D'Alterio, la sua compagna Valentina Piscopo e l'amica e coinquilina Benedetta Stocchi. La tensione, già palpabile nei giorni scorsi, è esplosa a causa del controverso bigliettino che Benedetta aveva fatto recapitare a Domenico quando lui si trovava nel tugurio.

Il bigliettino di Benedetta e le parole che hanno acceso il sospetto

Il gesto, giudicato inopportuno, ha esacerbato la gelosia di Valentina. Interrogata in studio dalla conduttrice Simona Ventura, Benedetta ha mantenuto la sua posizione, affermando di nutrire per Domenico solo una profonda stima e amicizia, ma non si è detto pentita per l'invio del messaggio dove c'era scritto: "Buonanotte Mico, ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti". Un messaggio che per lei sottolineava solo l'amicizia che la lega al coinquilino.

Valentina perde la pazienza: l'ultimatum in diretta

Successivamente, il confronto ha raggiunto l'apice. Valentina, che ad Halloween aveva litigato con Anita , chiaramente ferita e stanca della situazione, ha accusato Benedetta di cercare il "teatrino" e poi ha messo Domenico di fronte a un netto ultimatum per salvare la loro relazione. Le condizioni erano perentorie: Domenico avrebbe dovuto allontanarsi definitivamente da Benedetta, togliersi immediatamente la collana ricevuta in regalo da lei, e d'ora in poi giocare come singolo concorrente all'interno del reality. In caso contrario, lo ha invitato a uscire dalla Casa con lei in quel momento.

Domenico D'Alterio nella Mystery Room

La decisione finale di Domenico e il bacio a Valentina

Ammettendo le proprie colpe nell'aver creato la situazione, "la cosa purtroppo è stata costruita da me. Benedetta c'entra poco in questa situazione, sono io quello che ho creato tutto", Domenico ha scelto di restare in gioco ma ha promesso pubblicamente a Valentina che si sarebbe allontanato da Benedetta. "Mi allontano definitivamente da quella ragazza", le ha detto prima di salutare la sua compagna con un lungo bacio, che ha sancito l'impegno del gieffino a mantenere la promessa.

Cosa è successo nella settima puntata del Grande Fratello

Nel corso della serata Francesco Rana ha dovuto lasciare la Casa, essendo risultato il concorrente meno votato dal pubblico. Le percentuali di voto sono state: Jonas 37,65%, Mattia 33,51%, Francesca e Simone 19,05%, Francesco 9,79%. Nel frattempo, Rasha ha ricevuto in diretta l'approvazione della madre riguardo al suo legame con Omer. A sorpresa, Claudio Amendola ha fatto il suo ingresso nella Casa, regalando un momento speciale a Donatella.