Grande Fratello, pagelle settima puntata: il reality formato famiglia di Valentina e Domenico, Anita "sgamata"

Le dinamiche tra Valentina e Domenico continuano a tenere banco nella settima puntata del Grande Fratello 2025, e se pensate che sia finita con l'uscita di lei dalla Casa, siate pronti a ricredervi

In assenza di alternative migliori, con le ship da sbadigli e concorrenti ancora sonnolenti dopo un mese, il Grande Fratello 2025 punta chiaramente tutto ormai sulle questioni, vere o presunte, sollevate da Valentina, la compagna urlante di Domenico.

La settima puntata infatti è quasi completamente dedicata a loro, per trovare un argomento che non sia la coppia di Scampia bisogna aspettare le 23:30 circa, e francamente sia il "patto della banana" che i #RashOmer ci fanno rimpiangere quasi le questioni di corna.

Valentina "strega" di Halloween - voto: 6

Non è che siano stati diabolici gli autori, perchè Valentina che varca la porta rossa come ospite ormai era una scelta quasi obbligata. Piuttosto è lei che, scaraventata nella Casa giusto in tempo per Halloween, ha fatto tutto da sola: ha litigato con tutti, poi ha fatto pace con metà di loro, ha "flirtato" con Omer, ha fatto ingelosire Rasha, ha dato della cattiva imbecille ad Anita, ha suscitato l'empatia di Francesca. E una serie di altre cose. E senza mai abbassare il tono di voce.

Se sia riuscita a rimettere in riga il compagno fedifrago è qualcosa che solo il tempo saprà dire (a occhio e croce no), ma non c'è dubbio che Valentina sia riuscita a portare nel loft quel "pepe" che mancava a suon di urla, porte sbattute, lacrime e imposizioni malcelate.

Poco importa se tutto quel teatrino che ha messo su con Domenico - e con la complicità di tutto il cast, autori compresi - sia vero o studiato a tavolino (sarebbe d'altronde la prima volta?).

Nonostante i grandi strepiti del D'Alterio conto i coninquilini per non aver creduto alla sua buona fede (e infatti Ivana l'ha spedito in nomination proprio per questo), gli ascolti hanno cominciato lentamente a risalire: da 1,6 milioni di giovedì 30 ottobre si è passati a 1,89 di ieri sera, dal 13% di share al 14,7%.

La "cura Valentina" è stata dura da sopportare fino in fondo, ma pare aver raggiunto almeno uno dei suoi scopi, quello non dichiarato.

Il privato di Domenico è il talk di famiglia - voto: spauracchio

Se Valentina è andata via annunciando già il suo ritorno (per accompagnare la piccola Paola dal papà), le luci non sono certo destinate a spegnersi sulla famiglia di Domenico. Gli autori hanno già trovato il parente più prossimo destinato a dare spettacolo? A quanto pare sì: si tratta della sorella dell'operaio napoletano, che nei giorni scorsi non solo ha scritto messaggi pro-Benedetta, ma soprattutto contro la cognata Valentina.

Fiutato il pericolo di un suo sbarco al GF in una delle prossime dirette, Domenico ha messo in chiaro (almeno a parole) di non essere più intenzionato a trattare i suoi problemi privati in diretta su Canale 5 (tirando però in ballo anche il fratello, e facendo quindi capire che in famiglia esiste una spaccatura profondissima sul nome della compagna). Simona Ventura ha fatto orecchie da mercante, come è naturale che sia, e quindi sappiamo già che, dovesse rimanere in quella casa ancora per molto, saremo tutti invitati al melodramma.

La chimica dei #Jonita - voto: 4

Gli autori ci provano, ci provano, ma nessuno al momento sembra abboccare all'amo. O meglio: se i maschi di casa cadrebbero assai volentieri tra le braccia delle coinquiline, sono proprio le donne a opporre una strenua resistenza all'idea. E come dar loro torto?

Se le dinamiche tra Rasha e Omer, nonostante i datteri di mamma Basima, non sembrano destinate a concretizzarsi in qualcosa di più (almeno non nell'immediato), allora si prova a spingere su colui che ormai fatica a contenere i propri ormoni: Jonas. E su quella che è la sua crush fin dal primo momento nella casa: Anita.

La coppia dei "JonIta" sta guadagnando seguito sui social e duqnue, dopo la cena romantica della scorsa settimana, ecco il tanto agognato segmento in puntata, pur se abbondantemente dopo la mezzanotte. Il problema però è che, pieni di sè, i due più che favoleggiare su scenari romantici da dare in pasto al pubblico, si sono persi nelle polemiche con Sonia Bruganelli.

Se proprio amore e passione deve essere, più che due piccioncini, paiono una coppia di (futuri) amanti diabolici.

Sonia Bruganelli ha "sgamato" Anita? - voto: 6

Lo fa a puntate alterne ma le sue provocazioni colgono (quasi) sempre nel segno. Nella settima puntata Sonia Bruganelli ha fatto un po' il gioco di chi lancia il sasso e nasconde la mano, con Anita, ma quel sasso è stato lanciato così tante volte da aver fatto incrinare il vetro che, per tutta la scorsa settimana, aveva fatto da schermo a Jonas.

Il suo pensiero è semplice, malizioso, condivisibile: siamo sicuri che Anita, che è uscita - per il grave lutto subito - e poi rientrata, non abbia "scoperto" questo interesse per Jonas solo perchè ha constatato sui social che è uno dei personaggi più forti (e divisivi) di questa edizione?

Lei giura di non potergli resistere perchè "purtroppo lui ha questi occhi interessanti", gli spettatori e la Bruganelli per ora fingono di crederle.