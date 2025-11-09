Grande Fratello, Francesca contro Donatella: “Mi hai preso per i capelli, è folle quello che hai fatto”

Notte movimentata nella Casa del Grande Fratello, dove un semplice scherzo si è trasformato in un vero e proprio litigio. Tutto è iniziato nella tarda serata di venerdì, quando Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca Carrara hanno deciso di fare uno scherzo a Donatella Mercoledisanto, puntandole in faccia un phon acceso al massimo della potenza. Un gesto che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere solo un momento di leggerezza, ma che ha avuto tutt'altro effetto. Donatella, che soffre di claustrofobia, avrebbe avuto una crisi di panico durante la quale avrebbe tirato i capelli a Francesca.

Donatella, sorpresa e spaventata, ha reagito male chiedendo aiuto: "Ci facciamo male, ragazzi basta, soffro di claustrofobia", ha urlato prima che la regia cambiasse inquadratura. Ma secondo quanto emerso la tensione è rapidamente salita di tono terminando in una colluttazione. Per tutta la giornata di sabato, Donatella ha mantenuto il silenzio totale nei confronti dei tre ragazzi coinvolti nello scherzo, in particolare con Francesca Carrara, fino a quando, nella notte successiva, tra le due è scoppiato uno scontro acceso. Francesca ha affrontato Donatella davanti agli altri inquilini, accusandola di aver oltrepassato il limite.

"Da donna adulta guardami, mi hai tirato il cancellino, mi hai presa per i capelli. Seria, se io ti avessi tirata per i capelli, tu come avresti reagito? Un conto è giocare senza mani, un altro è reagire usando le mani. Sei permalosa e hai avuto una reazione troppo forte. Tu non puoi prendere una persona per i capelli, quello è mettere le mani addosso a una persona, tu questo non lo puoi fare!"

E ancora: "Io per i capelli non ti prenderei mai, hai fatto una pessima figura. Abbiamo capito che con te non si può giocare". Francesca ha poi aggiunto: "Io non ti ho salutata perchè mi hai preso per i capelli. È folle quello che hai fatto. Non mi puoi prendere per i capelli, sono gesti brutti che non si fanno".

La replica di Donatella: "Soffro di claustrofobia, volevo chiederti aiuto"

La gieffina pugliese, pur chiedendo scusa, si è difesa spiegando il suo gesto come una reazione disperata e involontaria dovuta al panico. Ha ammesso di aver strattonato Francesca per un braccio e di averla poi tirata per i capelli nel tentativo di farsi aiutare a fermare Jonas e Giulia.

"Tu mi hai puntato il phon in faccia. Ti ho tirato prima il braccio, tu non mi hai aiutato e dopo magari ti ho tirato i capelli. Magari ho sbagliato e forse sono molto permalosa." Infine, Donatella ha concluso con una giustificazione e le scuse: "Comunque ho sbagliato, ti chiedo scusa per il gesto dei capelli. Però mi mancava l'aria, soffro di claustrofobia, mentre tu mi puntavi il phon in faccia."