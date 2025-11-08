Grande Fratello, Grazia Kendi delusa da Mattia Scudieri: “Non merito di essere trattata così”

Dopo la busta rossa e le accuse di Carlotta Vendemmia, Grazia racconta alle coinquiline la delusione per l'atteggiamento di Mattia Scudieri, che ora sembra evitarla e ignorarla del tutto.

Dopo giorni di silenzi e tensioni, Grazia Kendi non è più riuscita a trattenere il suo malessere. La concorrente del Grande fratello, finita involontariamente al centro del caos scatenato dalla busta rossa indirizzata da Carlotta Vendemmia al suo fidanzato Mattia Scudieri, si è lasciata andare a uno sfogo con alcune coinquiline, raccontando quanto si senta delusa dal comportamento del ragazzo.

La busta rossa che ha rotto gli equilibri

Nei giorni scorsi, la fidanzata di Mattia, Carlotta Vendemmia, aveva preso pubblicamente le distanze dal suo compagno, condividendo sui social un messaggio ambiguo che lasciava intendere una possibile rottura. Il motivo? L'amicizia sempre più stretta nata tra Mattia e Grazia all'interno della Casa. Da quel momento, il clima tra i due gieffini è cambiato radicalmente.

Grazia delusa da mattia: "Non mi guarda nemmeno in faccia"

Durante una chiacchierata con Benedetta e Anita, la gieffina milanese ha raccontato di sentirsi ferita per l'atteggiamento di Mattia: "Non mi dà più il buongiorno, non mi guarda in faccia. Ma io, alla fine dei conti, cosa c'entro? Non sono responsabile della loro crisi." Grazia si sente delusa e ignorata e ha spiegato di non riuscire a giustificare l'improvviso distacco del coinquilino.

Grazia si sfoga con Benedetta

A suo dire, Mattia avrebbe mostrato immaturità e frustrazione, arrivando persino a lanciare battutine durante la serata per metterla in imbarazzo. "Non capisco cosa voglia dimostrare. Non sono io il problema e non mi sembra giusto essere trattata così. La mancanza di interesse non si dimostra mancando di rispetto."

Le parole di Benedetta per stemperare il clima

Nel tentativo di sciogliere la tensione, Benedetta ha provato a mediare, invitando Grazia a mantenere la calma e ricordandole che Mattia, dopo la presunta rottura con Carlotta, potrebbe essere ancora confuso e ferito. "La ferita è fresca, è normale che reagisca così", ha detto.

Ma Grazia non sembra condividere questa lettura: "Non mi sembra una giustificazione. Non può trattarmi in questo modo solo perché è nervoso. Non merito questo comportamento." Nonostante il dolore, la Kendi ha deciso di non chiudersi nel silenzio, si è ripromessa che, alla prima occasione, affronterà direttamente Mattia per chiarire una volta per tutte la situazione. "Non può mancare di rispetto a una persona che per giorni gli è stata accanto, che lo ha ascoltato. Veramente non si

ricordavano nemmeno come si chiamava qui dentro, finché non mi ci sono avvicinata io."

Carlotta ha cambiato idea, ma nella casa non lo sanno

In precedenza tra i due c'era stato un duro scontro, Mattia aveva accusato la coinquilina di non avere tatto e delicatezza, rimproverandole di non aver avuto la sensibilità giusta nel momento più delicato. Nel frattempo Mattia non sa che Carlotta ha smentito di averlo lasciato, con un nuovo post ha spiegato di essere stata fraintesa: "se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con Mattia, con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi".