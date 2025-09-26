Grande Fratello, mistero su Jonas Pepe: il video sparisce ma il suo ingresso sembra certo

La nuova stagione del Grande Fratello non è ancora iniziata e già si accompagna a polemiche e misteri. Al centro del dibattito c'è il nome di Matteo Jonas Pepe, concorrente che era stato presentato con grande enfasi, salvo poi vedere il suo video ufficiale rimosso dalla pagina Instagram del reality.

Il caso Matteo: presentato e poi rimosso dai social

L'enigma ha subito acceso i riflettori su Jonas: in un primo momento, infatti, si era ipotizzato che il modello romano fosse stato escluso dal cast a poche settimane dall'inizio. Tuttavia, nelle ultime ore la vicenda ha preso una piega diversa, riportando fiducia tra i fan curiosi di conoscere la storia del giovane aspirante gieffino.

Per fare chiarezza occorre tornare a poco meno di dieci giorni fa, quando Simona Ventura aveva introdotto Matteo con un video di presentazione, descrivendolo come "un animo ribelle, sempre alla ricerca dell'amore vero e appassionato di arti marziali". Un profilo che aveva subito incuriosito il pubblico, pronto a seguire le sue vicende nella Casa.

Matteo Jonas Pepe

Chi sono gli altri concorrenti già confermati del Grande Fratello

Eppure, pochi giorni dopo, la clip è sparita dall'account ufficiale del programma, mentre sono rimasti i video di altri concorrenti già confermati: Matteo Azzali, ex pugile e maestro di boxe; Anita Mazzotta, piercer seguitissima sui social con oltre 56mila follower; Omer Elomari, giovane siriano sopravvissuto alla guerra; Francesca, mamma romana con due figli adulti; e Giulio, medico che ha deciso di stravolgere la propria vita dopo un viaggio in Africa.

Il retroscena: la verità dietro alla cancellazione del video di Jonas

La rimozione aveva fatto pensare a una cancellazione definitiva, ma secondo una ricostruzione pubblicata da Fanpage la verità sarebbe un'altra. Fonti vicine alla produzione hanno chiarito che si è trattato di una scelta puramente tecnica: la pagina Instagram del reality, infatti, avrebbe deciso di lasciare online solo cinque clip di presentazione.

L'attesa per il 29 settembre: Simona Ventura svelerà il cast ufficiale

Nei prossimi giorni, scrive il portale, arriveranno nuovi contenuti: il percorso di avvicinamento continuerà fino a sabato, quando verranno pubblicati ulteriori materiali. L'appuntamento decisivo sarà però lunedì 29 settembre, quando Simona Ventura presenterà ufficialmente in diretta tutti i concorrenti: e tra loro, salvo sorprese, ci sarà anche Matteo Jonas Pepe.