Tale e Quale Show 2025: al via l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna

"Siamo alla quindicesima edizione, eppure mi dicono che è il programma più giovane della tv italiana ora in onda". Con queste parole ci accoglie Carlo Conti negli studi DEAR in Rai, ora intitolati a Fabrizio Frizzi, per presentare la nuova edizione di Tale e Quale Show.

A proposito di omaggi, questo importante traguardo del programma sarà dedicato a Pippo Baudo, scomparso di recente: "È stato il Re del Varietà, mi sembra doveroso" afferma il conduttore presentando ai giornalisti non solo i concorrenti - che però lui chiama protagonisti dato che si tratta di un varietà - ma anche le novità in arrivo. Ecco che cosa ci ha raccontato insieme ai partecipanti, a partire dalla prima serata.

Tale e Quale Show: le novità della quindicesima edizione

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

"La parola d'ordine è divertimento sentenzia Carlo Conti nel presentare le novità della quindicesima edizione del programma di Rai1, in onda dal 26 settembre per sette puntate e quindi sette settimane. "Divertirci tra noi per divertire anche il pubblico in sala e a casa. Riunire le generazioni davanti alla tv". Uno studio completamente rinnovato - "non hanno badato a spese" e molto suggestivo quello che devono aspettarsi i telespettatori, dove lo stesso Baudo ha condotto tanti show di successo.

La giura sarà formata da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Senza nulla togliere agli altri, permettetemi di essere felice per il ritorno a casa di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli". Questo anticipa un'altra novità di quest'anno: non ci sarà solo una coppia in gara ma ben due - l'altra è formata da Le Donatella. Nel caso dei due maschietti, non interpreteranno coppie storiche ma duetti impossibili, ovvero mai visti prima e ideati appositamente dal programma.

Chi sono i concorrenti

I protagonisti dell'edizione 2025 di Tale e Quale Show sono 10, tra volti "di ritorno" e un'assoluta novità: per la prima volta in gara ci saranno ben due coppie. Non ci saranno invece le tre concorrenti in panchina, un'ipotesi avanzata in estate dopo che i casting avevano alimentato il malcontento tra alcuni VIP esclusi.

Ecco quali volti famosi si esibiranno nella nuova edizione:

Carmen Di Pietro

Le Donatella

Antonella Fiordelisi

Pamela Petrarolo

Marina Valdemoro Maino (in arte Maryna)

Samuele Cavallo

la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Peppe Quintale.

Tale e Quale Show 2025: canzoni ed emozioni della prima serata

Carmen Di Pietro

A Carmen Di Pietro, ripetente "rimandata a settembre" dopo essersi sentita troppo attaccata come Maria Callas in passato, viene data una seconda possibilità per redimersi. Nella prima serata (26 settembre) dovrà esibirsi in La Isla Bonita di Madonna e ci dice: "Già nella vita non mi spaventa niente, però non ho mai cantato in inglese finora quindi sarà una bella sfida. Io partecipo per vincere!".

L'emozione più grande di Gabriele Cirilli e Flavio Insinna è lavorare di nuovo fianco a fianco dopo 35 anni: "La prima tournée teatrale insieme è stata nel 1990, durante le prove ci sono ripassati davanti i ricordi di quando eravamo ragazzi". Per questo ringraziano entrambi il programma dove "il mestiere diventa anche un'occasione umana". I due saranno Lucio Corsi con Volevo essere un duro dall'ultimo Festival di Sanremo e Luciano Pavarotti.

"Un contrasto assoluto per darvi subito l'idea di dove puntiamo" dice Conti "nella seconda puntata interpreteranno un grande brano, _Meraviglioso, nella versione di Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Un'unione mai vista e sentita"_. A Insinna spaventa di avere un vuoto totale di memoria e voce subito prima di entrare in scena, come negli incubi da ansia da palcoscenico.

Sempre da Sanremo 2025, Antonella Fiordelisi canterà Chiamo Io, Chiami Tu di Gaia e ci dice che la emoziona esibirsi davanti ad un pubblico perché non l'ha mai fatto, e la spaventa dover ballare e cantare allo stesso tempo. "Forse avrei preferito esordire con una sola delle due discipline e invece ho scelto di fare entrambe in diretta nazionale, tanto per sfidare la sorte" (ride).

Le Donatella si esibiranno in uno dei successi dell'estate, un vero duetto in questo caso, Serenata di *Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Si spaventano l'un l'altra, scherzano, per poi dire che sperano di risultare affascinanti e non inquietanti nei costumi e trucco di scena, "perché il risultato finale non si vede finché non sali sul palco in diretta tv". Oltre al pavimento scivoloso stando sui tacchi: "Siamo pronte a tutto sul palco, tranne la caduta di faccia o di schiena, è più difficile rialzarsi".

L'influencer Maryna, dopo essere stata una comica da Chiambretti, qui realizzerà un sogno diventando Lady Gaga, di cui è grande fan. La spaventano il palco e la scalinata - degne di Sanremo per chi è sui tacchi - "è emozionante e difficile ma anche appagante portare qualcuno che stimi e ami". Le fa eco Pamela Petrarolo, nata con il successo di Non è la Rai, che farà Noemi e sente di avercela fatta già solo a calcare quegli Studi: "Se riesci a scendere la scala, sei già a metà dell'opera".

Samuele Cavallo farà Olly, vincitore a Sanremo 2025, con Balorda Nostalgia: "Si tratta di una grande occasione per la mia carriera, devo ricordarmelo, e mi fa un po' paura vestire i panni di qualcuno che ha una sua storia, un suo vissuto, un suo messaggio nei brani che scrive".

Gianni Ippoliti, che con noi ha tenuto a sottolineare il grande lavoro dietro le quinte di Tale e Quale Show: "in questo programma si impara a fare qualcosa rispetto ad altri" porterà sul palco Tony Dallara. Anche lui spera di non perdere la voce come Insinna, anche a causa di una raucedine recente.

Peppe Quintale a Tale e Quale Show 2025

L'ex conduttore e inviato Peppe Quintale farà un altro Re della Musica accanto a Madonna, ovvero Elvis Presley, e lo spaventa l'esibizione dal vivo, ma lo emoziona allo stesso tempo la diretta in prima serata sulla rete ammiraglia del nostro servizio pubblico. Lo stesso vale per Tony Maiello che, dopo aver scritto canzoni per tutti oltre che per se stesso, diventerà Sal Da Vinci. Ha già vissuto qualcosa di simile a Sanremo, ma ha imparato a gestire la paranoia: "Provenendo dal cantautorato, se è il brano stesso ad emozionarmi, vuol dire che è stato scritto bene".

Chiude Quintale lanciando un appello: "In Italia è un problema paradossalmente saper fare troppe cose". e sul brano scelto per Presley: "Ho scelto la sua versione di 'O Sole Mio perché ho voluto coniugare la tradizione della canzone napoletana con uno degli idoli del rock'n'roll".

Che cosa sperano di portare a casa da quest'esperienza i concorrenti?

Ci sono grandi aspettative non solo da parte del pubblico ma anche degli stessi protagonisti, giunti all'edizione numero 15. C'è un bagaglio che ognuno di loro spera di portare con sé a fine trasmissione. Ci dice Fiordelisi: "Il fatto di essermi impegnata e di essermi avvicinata il più possibile alla cantante". L'impegno e il sudore sono gli aspetti che vorrebbe portarsi a casa anche Ippoliti. Maryna spera di riuscire ad imparare a gestire meglio l'ansia, grande compagna di vita _"su questo palco non ci può essere perché bisogna divertirsi e divertire"-.

La Petrarolo la vede come "una possibilità meravigliosamente unica di fare questo mestiere" e aggiunge: "Vorrei portarmi a casa il consenso, il fatto di essere apprezzata non per l'esibizione in sé, ma per far trapelare l'impegno, la forza, la determinazione che c'è dietro i preparativi". C'è molto studio, ci racconta così come Ippoliti, con degli orari serrati e il risultato è frutto del lavoro che c'è dietro alla grande macchina di questo show. Quintale saluta la famiglia "Voglio portarmi a casa il complimento delle persone a me più care, mia sorella, mio figlio e la mia compagna. Magari qualcun altro dirà 'Non sapevo che cantassi anche'".

Più emotivi Cavallo - che vorrebbe portare con sé l'esperienza umana dell'interazione con gli altri e con il pubblico - e Maiello - per il quale il bagaglio più importante sono le sensazioni che quest'esperienza gli avrà lasciato. Chiudono Le Donatella: "Vorremmo portarci a casa le gambe ancora intatte e la dignità, sperando di non lasciarla tutta sul palco!"