Grande Fratello, l’ex di Rasha pronto a entrare nella Casa per far crollare Omer: l’indiscrezione

Gli autori starebbero valutando di far entrare Manuel Milano nella Casa più spiata d'Italia per circa tre giorni: lo scopo è mettere in discussione il rapporto tra Rasha e Omer.

Il Grande Fratello continua a far parlare di sé, e nelle ultime ore una nuova indiscrezione sta già facendo discutere il pubblico. Stando a quanto rivelato, gli autori starebbero valutando l'ingresso nella Casa di Manuel Milano, ex storico di Rasha Younes, per un periodo di circa tre giorni. Una mossa che, se confermata, potrebbe stravolgere gli equilibri dei Rashmer e creare nuovi colpi di scena.

Cosa è successo finora

La vicenda che ha portato a questa ipotesi, che ricorda l'ingresso nella Casa di Valentina, compagna di Domenico, è iniziata con l'intervista rilasciata da Manuel. L'ex compagno di Rasha ha raccontato la loro storia lunga quasi otto anni, tra tradimenti, riconciliazioni e investimenti economici, tra cui un ristorante da 450mila euro poi fallito. Secondo Milano, Rasha non sarebbe realmente interessata a Omer Elomari, e la gieffina starebbe recitando nella Casa, fingendo sentimenti e gesti affettuosi.

La famiglia di Rasha, e in particolare la sorella Rima, ha replicato duramente a queste dichiarazioni. Sui social, Rima ha difeso la gieffina e ha ricordato i sacrifici fatti: "Rasha ha svolto quattro lavori contemporaneamente per aiutare nostra madre e, dopo la morte di nostro padre, ha lottato senza mai mollare". Rima ha sottolineato anche la bontà e i valori di Omer: "Da casa abbiamo visto in lui un uomo delicato, forte e protettivo, pronto ad amare davvero mia sorella". La sorella ha concluso con un messaggio chiaro: "Non tollereremo ulteriori attacchi. Rasha non è sola".

Manuel Milano e Rasha Younes

L'indiscrezione su Manuel Milano

Nel corso dell'intervista, Manuel si era candidato ad entrare nella Casa perché, a suo parere, Rasha non l'ha dimenticato: "È anche per questo che non si lascia andare con Omer. Se entrassi nella Casa e la difendessi, si scioglierebbe". Se l'ingresso di Manuel nella Casa, ipotizzato da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, dovesse concretizzarsi, assisteremmo a un incontro molto atteso tra lui, Rasha e Omer.

Tre giorni che potrebbero mettere a dura prova le dinamiche tra i concorrenti, chiarire molti punti oscuri e offrire al pubblico una nuova chiave di lettura sugli sviluppi sentimentali e strategici del reality. La possibile entrata di Manuel Milano avrebbe due scopi: un ennesimo tentativo di aumentare il numero di spettatori e far crollare Omer, già al centro di discussioni dopo il gesto di alcuni giorni fa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Rasha e Omer parlano delle tensioni nella Casa.