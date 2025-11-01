Grande Fratello, Valentina e Anita sfiorano la rissa: urla e accuse nella notte di Halloween. Caos nella Casa

Valentina Piscopo si scaglia contro Anita Mazzotta e gli altri concorrenti. Domenico D'Alterio perde la calma e la Casa esplode tra insulti e accuse di falsità.

L'ingresso di Valentina Piscopo nella casa del Grande Fratello ha dato finalmente una scossa ai soporiferi concorrenti. La festa di Halloween si è trasformata in una notte di urla, accuse e tensione alle stelle. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è presto tramutata in un vero e proprio scontro verbale che ha rischiato di degenerare in rissa. Protagonisti del caos: Valentina Piscopo, ospite della Casa, e Anita Mazzotta.

Il sospetto dei gieffini: "Era tutto premeditato"

Da quando Valentina è entrata nel loft di Cinecittà per osservare da vicino il comportamento del fidanzato Domenico D'Alterio con Benedetta Stocchi, il clima si è fatto incandescente. Alcuni inquilini hanno iniziato a sospettare che i due fidanzati si siano messi d'accordo prima dell'inizio del programma per creare un triangolo amoroso capace di generare hype e visibilità.

La prima a sollevare il dubbio è stata Anita Mazzotta, che non ha usato mezzi termini: "Ragazzi, io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Lei entra, poi esce, poi ritorna. A questo punto credo sia tutto premeditato." A pensarla come lei anche Mattia Scudieri e Grazia Kendi, convinti che Domenico e Valentina abbiano architettato tutto da mesi per attirare l'attenzione del pubblico.

Valentina perde la calma: "Siete folli e falsi!"

La tensione è esplosa durante la cena di Halloween. Valentina, venuta a sapere dei sospetti nati tra i coinquilini, ha affrontato prima Domenico, poi direttamente Anita: "I tuoi amici pensano che abbiamo recitato una scena. Poi c'è una che ha insinuato il dubbio in tutti. Chi è stata fuori undici giorni e ha visto tutto lo schifo detto su di noi! Tu fuori hai visto tutto Anita! Sei una falsa e basta, imbecille, ma chi pensi di fregare?"

Domenico D'Alterio difende la fidanzata: "Mi fate schifo!"

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Domenico D'Alterio, che ha perso completamente la calma e ha difeso la sua compagna con toni infuocati: "Avete pensato che io abbia architettato tutto per fare hype o ascolti. Se lo pensate, fate schifo! Non potrei mai giocare così con la mia vita o con i sentimenti! Ma come vi passa per la testa che io abbia fatto i piani mesi fa?. Ma come cavolo vi permettete? Fatevi schifo da soli. Non vi dovete permettere, non ve lo dico più"

Francesca Carrara prende posizione

Nel pieno della bufera, Francesca Carrara ha preso le difese di Valentina, affermando di credere nella sua buona fede e nel suo desiderio di difendere la propria famiglia e la figlia. Una presa di posizione che ha ulteriormente spaccato la Casa in due fazioni, rendendo la notte di Halloween una delle più movimentate della storia del reality show.

Una notte "mostruosa" al GF

Tra urla, accuse e sospetti, la festa di Halloween si è trasformata in un incubo degno del miglior horror. Riusciranno Valentina e Domenico a riconquistare la fiducia dei loro coinquilini, o il sospetto del "piano architettato" continuerà a minare la serenità nella Casa più spiata d'Italia? Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Domenico D'Alterio e Valentina