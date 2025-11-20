Grande Fratello, l'ex di Rasha: "Con Omer è tutto finto. Le piacciono le storie tossiche"

Le dinamiche tra Rasha Younes e Omer Elomari continuano a catalizzare l'attenzione del pubblico del Grande Fratello. Da giorni, infatti, la gieffina è al centro di accuse e sospetti: c'è chi la ritiene interessata solo a uomini benestanti e chi, invece, dubita della sincerità del rapporto che sta costruendo nella Casa con Omer. A gettare nuova luce sulla vicenda è Manuel Milano, suo ex compagno storico, che in un'intervista rilasciata a Fanpage racconta otto anni di relazione, svela retroscena mai emersi e offre una chiave di lettura completamente diversa di quanto sta accadendo nel reality.

Manuel su Raisha: "Io sono l'unico uomo ricco che abbia avuto"

Milano precisa subito che una parte delle accuse rivolte a Rasha sarebbe fuorviante: "L'unico uomo ricco che ha avuto sono stato io. L'ho conosciuta che lavorava come commessa, e sono stato io ad abituarla a un certo stile di vita". Secondo il suo racconto, Rasha non sarebbe sempre stata la donna sicura e ambiziosa che il pubblico vede oggi: molti aspetti della sua immagine sarebbero maturati negli anni vissuti insieme.

"Con Omer non è interessata: sta recitando"

Ma il punto che genererà più scalpore riguarda Omer."Non le piace. È troppo accondiscendente per i suoi gusti. A Rasha piacciono gli uomini che le tengono testa, quelli che deve inseguire. Dice di volere un amore pulito, ma la verità è che le piacciono le storie tossiche", afferma. Per Manuel, ciò che appare come un coinvolgimento emotivo sarebbe in realtà parte di un copione: "Nella Casa sta giocando. Finge con Omer, con i coinquilini e con il pubblico". Per Manuel ogni gesto di Rasha è calcolato, come il bacio dato a Omer quando è passato l'aereo .

Manuel Milano e Rasha Younes

Una relazione lunga e complessa "ma forse è ancora presa da me"

L'ex compagno racconta anche i lati più concreti della loro storia. Ammette i tradimenti, ma rivendica gli aiuti economici: dalla ristrutturazione della casa all'auto, fino all'apertura di un ristorante costato 450mila euro, poi fallito durante una crisi della coppia. "Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450 mila euro che avevo investito. Quando le ho chiesto cosa dovessi fare del ristorante, mi ha risposto di venderlo, che non gliene importava nulla"

"Non è vero che ha iniziato a lavorare a 14 anni, come dice. Sicuramente non ha avuto una vita agiata, ma quando ha incontrato me ha vinto al SuperenalottoLe ho dato molto, anche per senso di colpa" Sul loro rapporto attuale, Manuel dice di non essere più innamorato, ma è convinto che Rasha non abbia chiuso del tutto: "È anche per questo che non si lascia andare con Omer. Se entrassi nella Casa e la difendessi, si scioglierebbe".