Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni per provocare: Jonas si infuria, Simone lo affronta a muso duro

La serata di ieri al Grande Fratello è stata una delle più tese dell'edizione: un semplice confronto sull'intimità tra Omer Elomari e Rasha Younes è degenerato in un caos crescente fatto di provocazioni, insulti e accuse incrociate. Il gesto fuori luogo di Omer, che si è abbassato i pantaloni, ha acceso la miccia, scatenando la furia di Jonas Pepe e Simone Bianchi e portando la Casa a sfiorare nuovamente la rissa.

La scintilla: il rapporto Tra Rasha e Omer al centro delle critiche

Tutto è iniziato quando alcuni concorrenti hanno discusso dell'intimità tra Omer e Rasha, relazione nata da poco e già al centro del dibattito nella puntata di lunedì. Jonas è stato il primo a prendere posizione, criticando sia il comportamento di Omer, sia la relazione con Rasha. "Lei diceva di non essere presa e che lui non le interessava. Adesso ha cambiato idea. Per me lui ha perso carattere da quando sta con lei, si è spento." Omer è intervenuto subito, cercando di zittire Jonas e difendere il suo rapporto: "Non ho bisogno di nessuno che mi difende. E tu Rasha non spiegare le nostre cose. Lei mi ha addolcito, non ammosciato."

Il confronto in giardino: Omer sbotta

La tensione è esplosa definitivamente più tardi, in giardino, quando si è tornati a parlare dell'intimità della coppia. Rasha, con tono tranquillo, ha spiegato di voler mantenere dei limiti: "L'intimità per me è privata. Io non sono una che si bacia per strada. Anche nel letto c'è una linea rossa."

Omer si abbassa i pantaloni

Il discorso ha infastidito ancora di più Omer, che ha alzato i toni: "Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha. Ora volete discutere della mia intimità? Basta!" E proprio in quel momento, nuovamente provocato, si è abbassato i pantaloni dicendo: "Allora volete vedere le misure delle mie mutande? Ve le faccio vedere!"

Il confronto con Simone: "Che uomo sei? Chiedi scusa!"

La situazione sembrava essersi calmata dopo la chiamata in confessionale per Omer e Simone E invece, una volta rientrati, è esploso un nuovo conflitto. Simone si è scagliato contro Omer: "Un uomo? Ma che uomo sei? Chiedi scusa! Alle donne devi chiedere scusa! C'erano le ragazze e tu hai fatto quella roba. Maleducato!" Omer ha reagito duramente:"Tu stai zitto, devi stare zitto bambino. L'unica persona a cui posso chiedere scusa è Rasha."

Francesca, madre di Simone, è intervenuta per difendere il figlio: "A Simone non lo dici 'stai zitto'. Hai fatto un gesto che non si fa. L'educazione? Queste cose falle a casa tua." Omer ha ribattuto subito: "Parlate voi di educazione? Ma smettila bambino. Vai a giocare con la palla rossa e vai a quel paese."

Jonas e Omer rissa sfiorata

Jonas torna alla carica: "Finiresti in galera"

Poco dopo è arrivato anche Pepe, che ha rincarato la dose: "Quel gesto fuori ti porta in galera. Se ti abbassi le mutande in pubblico è un casino, lo sai sì o no?" Di nuovo i toni si sono accesi, con Omer che ha risposto urlando: "Non urlare come un cane! Hai capito bambino?"

Va detto che, come confermano i video, Omer non si è davvero abbassato le mutande, ma solo i pantaloni. I due, come qualche settimana fa stavano per scontrarsi fisicamente, a quel punto Mattia e Rasha hanno allontanato Omer, mentre Domenico e Anita hanno trattenuto Jonas per evitare che la situazione degenerasse.La regia ha immediatamente cambiato inquadratura.