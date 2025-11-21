Grande Fratello, la sorella di Rasha: “Non resteremo in silenzio" e parla di Omer

Rima, sorella della gieffina, interviene dopo le dichiarazioni dell'ex Manuel Milano e difende Rasha dalle accuse di falsità, sottolineando il suo impegno verso la famiglia e del rapporto con Omer.

Dopo l'intervista rilasciata da Manuel Milano, ex storico di Rasha, la famiglia della concorrente del Grande Fratello ha deciso di intervenire pubblicamente. A rompere il silenzio è stata la sorella della gieffina, Rima, che sui social ha difeso in maniera decisa Rasha, rispondendo alle accuse e ai racconti emersi nelle ultime ore.

Le parole di Rima: "Tentano di sporcare la sua immagine"

Il messaggio della sorella è diretto e fermo: "Oggi, in qualità di sorella di Rasha, non posso più tacere di fronte agli ultimi avvenimenti. Non posso assolutamente tollerare il tentativo di 'sporcare' l'immagine di mia sorella da parte di persone terze".

Rima ha poi ricordato la battaglia quotidiana affrontata da Rasha negli anni più difficili della loro vita familiare: "Rasha è arrivata a svolgere quattro lavori contemporaneamente per aiutare nostra madre. Dopo la morte di nostro padre, ha lottato senza mai mollare, prendendo spesso da sola decisioni complicate".

Rasha e Omer: Bacio

La famiglia ha parlato anche del rapporto che la gieffina sta vivendo nella Casa con Omer, giudicato sinceramente positivo: "Da casa abbiamo visto in Omer un uomo estremamente delicato, con grandi valori, forte e protettivo. Pronto ad amare davvero mia sorella", da qui la decisione della madre di entrare nella Casa per parlare direttamente con Rasha.

La chiusura del messaggio è stata un affondo deciso verso chi, come Manuel nella sua intervista, secondo Rima, starebbe sfruttando il momento mediatico: "Semplicemente vergognoso il tentativo di ottenere visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto. Come famiglia non tollereremo ulteriori attacchi. Rasha non è sola".

Cosa ha detto Manuel Milano di Rasha Younes

Lo sfogo della sorella arriva dopo l'intervista di Manuel Milano, che a Fanpage ha raccontato la lunga relazione avuta con Rasha, durata quasi otto anni tra pause e riconciliazioni. Nel suo racconto, l'uomo sostiene di aver avuto un ruolo fondamentale nella vita della gieffina, spiegando di averla conosciuta quando lavorava come commessa e di averla "abituata" a un diverso stile di vita.

Manuel ha affermato di averla supportata economicamente in più occasioni, citando la ristrutturazione della casa, vari regali e l'apertura di un ristorante costato 450mila euro poi fallito durante una loro crisi. Milano ha parlato anche del rapporto tra Rasha e Omer, giudicandolo secondo lui poco autentico.

A suo dire, Rasha non sarebbe realmente coinvolta sentimentalmente e starebbe vivendo quella relazione come parte di un gioco televisivo. Infine Manuel Milano ha aggiunto di non essere più innamorato della gieffina, ma è convinto che Rasha non abbia chiuso del tutto con lui: "È anche per questo che non si lascia andare con Omer. Se entrassi nella Casa e la difendessi, si scioglierebbe".