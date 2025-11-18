Grande Fratello, pagelle nona puntata: Gulia e i suoi fratelli commuovono (8), Rasha "va con i ricconi" (4)

Si parla già di finale, al Grande Fratello 19: mentre escono Flaminia e Ivana, lunedì prossimo scopriremo il primo finalista. Intanto, la nona puntata scorre tra un tentativo di trovare la nuova Valentina, il litigio tra Rasha e Francesca e Simone e la definitiva messa in panchina degli opinionisti

La prima mezz'ora gli inquilini la passano litigando tra loro, poi la nona puntata del Grande Fratello di Simona Ventura inizia a "sfruculiare" a dovere tra Grazia e Mattia, tentando di riproporre la stessa dinamica già vista con Domenico, Benedetta e Valentina.

Gli autori decidono poi di dare spazio Giulia, regalandoci uno dei pochi momenti in cui un reality ci ha dato l'impressione che l'emozione fosse autentica. Le eliminate sono Flaminia e Ivana, mentre nell'aria - dolce sinfonia - aleggia già la parola "finalista", a riprova della duranta umana di questa edizione. Nella prossima puntata infatti, a circa due mesi dal debutto di questa diciannovesima edizione, verrà decretato il nome del primo finalista. Ecco dunque le nostre pagelle.

Rasha "ne ha fritti di polpi" - voto: 4

Rasha e Omer: Bacio

Nella casa molti non credono alla sincerità di Rasha: per Francesca in particolare, Omer sarebbe l'unico a provare realmente dei sentimenti, mentre la bella mora fingerebbe. L'opionione sarebbe pure legittima, se solo non venisse infarcita dall'uscita del figlio Simone: "fuori vai coi ricconi", lasciando intendere non solo che la collega sia attaccata ai soldi, ma sottintendendo che sia un'habitué dei suddetti ricconi.

Insomma, a leggere bene tra le righe: pure Rasha "ne ha fritti di polpi".

Solo che stavolta, senza il proverbio esplicito di Rana e la traduzione barese-italiano partita all'istante su X, nessuno ha dato uno scappellotto virtuale a Simone. La scorsa settimana, a Francesco Rana era andata decisamente peggio. Ventura, autori: ma che dobbiamo dirvelo noi?

Donatella non ha mai visto il GF - voto: tra l'incredulo e il genio

Rasha e Omer coppia finta? Donatella è scioccata da cotante insinuazioni: ma come possono dire una cosa simile? Che una concorrente si abbracci, si strusci financo, contro un altro inquilino senza provare niente? E qua finalmente si svela l'arcano: si capisce perché Donatella sfugga alle regole base del GF, tipo dormire con gli altri. È che lei sta là, ma il reality non l'aveva mai visto prima: non sapeva come funzionava, anima pura che non è altro.

Sonia Bruganelli opinionista unica, Floriana scomparsa: - voto: 4

Floriana, Ascanio e Cristina

Ormai l'opinionista del Grande Fratello è Sonia Bruganelli, con gli altri tre relegati a fare da tappezzeria. La Ventura passa prima da lei, poi, se le avanza tempo, chiede un intervento a uno degli altri: un fenomeno rarissimo, che gli esperti inquadrano alla voce "tenerli buoni".

Se Cristina Plevani e Ascanio almeno una volta hanno aperto bocca, nella nona puntata Floriana ha bofonchiato qualcosa a mezzanotte e mezza. Inquadrata in chiusura insieme ai colleghi, non sembrava esattamente il ritratto della felicità; come non capirla, del resto.

Curioso che nel reality condotto da Simona Ventura, agli opinionisti designati sia toccata la stessa sorte della Ventura stessa all'Isola, quando si è trovata scalzata dal suo ruolo dagli ospiti a gettone in studio.

Cristina Plevani asfaltatrice nata - voto: 7

Un peccato che i tre opinionisti siano stai messi in panchina, perché quando c'è da pungere, sanno come farlo. Prendiamo per esempio Cristina Plevani: mentre tutti litigano contro tutti - Francesca contro Rasha, Simone contro Rasha, Donatella contro Simone e Francesca - arriva la Plevani e ci mette sopra la pietra tombale: "A Rasha piace Rasha". Il dono della sintesi, che meraviglia.

Carlotta non è la nuova Valentina - voto: 5

Carlotta Vendemmia

Grazia si è invaghita di Mattia, e fin qua niente di male. Peccato che Mattia, pur non disdegnando le attenzioni della ragazza, sia fidanzato. E fin qui, tutto da copione: perché noialtri, a differenza di Donatella, il GF lo abbiamo visto.

Dato che Valentina aveva funzionato bene, gli autori hanno pensato bene di ripetere: Carlotta davanti a Grazia freezata, a dirle di non pronunciare il suo nome perché non la conosce. Le rimprovera poi di aver messo il gioco davanti ai sentimenti dato che, in cambio dell'immunità del ragazzo, ha preferito nascondere a Mattia che Carlotta non l'avesse realmente lasciato come credeva.

In definitiva, poca roba: niente a che vedere con le scintille di Valentina. Sono due settimane che Mattia pensava di essere stato lasciato, e come la risolve il GF? Con un abbraccio alla fidanzata e basta, mentre Grazia sembra abbia fatto tutto da sola.

Giulia e i suoi fratelli - voto: 8

Giulia Soponariu

Quano finisce il tempo, Simona Ventura interrompe qualsiasi dinamica passandoci sopra con lo schiacciasassi. Così, all'idea del blocco piagnone in arrivo, la prima reazione è stata quella di storcere il naso. Invece, incredibile, la sorpresa dei fratelli a Giulia è stata un momento di sincera commozione.

Famiglia di origine rumena, sei figli, il GF ha acceso i riflettori sulla più piccola della casa: per lei, sono arrivati i fratelli. Tra cui un cucciolo di due anni e mezzo.

In una tv piena di pianti a secco, di interviste a gente cresciuta negli agi che vuole spacciarci il trauma di stare all'ombra del parente famoso, Giulia e i suoi fratelli sono stati una botta di realtà: quella di una famiglia dove le responsabilità sono tante, ma soprattutto arrivano sin da piccoli. Dietro i pianti c'era molto altro; non solo la gioia di vedere la sorella.

È già tempo del primo finalista - voto: 8

Simona Ventura apre la prima puntata del GF 2025

Un Grande Fratello con una durata decente: prima di Natale, tutti a prendere lo "schifoso trolley" (Ventura copyright) e a casa. Tant'è che lunedì prossimo sapremo già chi sarà il primo finalista del reality, cioè il più votato tra Rasha, Omer, Donatella, Simone, Francesca e Giulia.

Sorpresi? Si, perché non eravamo più abituati. Dispiaciuti? Nemmeno un po': la reclusione a Cinecittà non può durare sei mesi, con un via vai di gente che nemmeno al porto.