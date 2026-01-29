Il Grande Fratello con Ilary Blasi torna su Canale 5 in primavera: è ufficiale

Il reality di Canale 5 torna a marzo con Ilary Blasi alla conduzione: formato ancora da definire, sei settimane di messa in onda e un nuovo approccio narrativo dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Signorini.

Dopo le numerose indiscrezioni sul futuro del reality show, ora è ufficiale: il Grande Fratello tornerà a marzo. Non è ancora chiaro se sarà proposto nel formato Vip, Nip oppure in una formula ibrida, già sperimentata in alcune edizioni degli scorsi anni. La notizia, questa volta, arriva direttamente da Mediaset e conferma Ilary Blasi alla conduzione del programma.

Torna il reality show più longevo d'Italia

Il ciclone Fabrizio Corona, che si è abbattuto su Mediaset e sul Grande Fratello a partire dalla prima puntata dell'inchiesta Il prezzo del successo, trasmessa nel podcast Falsissimo, non ha però fermato i piani di Cologno Monzese. L'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha voluto mandare un segnale chiaro: in un comunicato diffuso pochi giorni fa, Mediaset - rispondendo a Fabrizio Corona - ha parlato di "reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento", sottolineando come queste polemiche non influenzeranno in alcun modo i progetti futuri dell'azienda.

Cosa sappiamo del nuovo Grande Fratello

Nel comunicato di oggi si legge che l'edizione in partenza a metà marzo sarà condotta, come previsto, da Ilary Blasi, mentre la scelta del cast non è ancora stata definita. Il Grande Fratello, rimasto orfano di Alfonso Signorini dopo l'autosospensione del conduttore, punterà su un'intensità narrativa più marcata. Il programma andrà in onda per sei settimane, mentre la produzione resterà nelle mani di Endemol Shine Italy, che si è detta pronta a realizzare "un Grande Fratello con un approccio nuovo, pur nel rispetto dell'identità del format".

Alfonso Signorini e Ilary Blasi

Il 'Terremoto' Signorini: cosa è successo nelle ultime settimane

Il ritorno di Ilary Blasi non è una semplice scelta di palinsesto, ma la risposta di Mediaset a un vero e proprio "terremoto" mediatico e giudiziario che ha travolto Alfonso Signorini. Tutto è iniziato con le pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, dove l'ex re dei paparazzi ha accusato il conduttore di aver messo in piedi un sistema di favori sessuali in cambio di visibilità televisiva. A queste dichiarazioni ha fatto seguito la denuncia formale di Antonio Medugno, ex concorrente del reality, che ha portato all'iscrizione di Signorini nel registro degli indagati per i reati di violenza sessuale ed estorsione.

In seguito all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura di Milano e all'aggravarsi della pressione mediatica, Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset alla fine di dicembre. Questo vuoto di potere ha spinto l'azienda di Cologno Monzese a correre ai ripari per tutelare il brand del Grande Fratello, accelerando la chiusura del contratto con la Blasi per garantire la ripartenza dello show in una veste totalmente rinnovata e lontana dalle recenti polemiche.