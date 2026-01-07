Grande Fratello, Alfonso Signorini ascoltato in Procura: la sua versione dopo la denuncia di Medugno

Il conduttore del Grande Fratello ha reso una deposizione spontanea davanti ai pm di Milano dopo la denuncia dell'ex concorrente Antonio Medugno. Le accuse, le versioni contrapposte e cosa ha dichiarato.

Alfonso Signorini, questa mattina, è stato ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Il conduttore di Canale 5, a seguito della denuncia presentata nei suoi confronti da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è presentato spontaneamente in Procura a Milano per rendere una deposizione. Su di lui pendono accuse di violenza sessuale ed estorsione.

Il conduttore e giornalista è arrivato negli uffici della Procura accompagnato dai suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Durante l'audizione ha raccontato la propria versione dei fatti, spiegando cosa sarebbe accaduto la sera in cui Antonio Medugno avrebbe trascorso del tempo a casa sua, prima dell'ingresso di quest'ultimo al Grande Fratello Vip. La versione fornita da Signorini, come prevedibile, si discosta totalmente da quella raccontata da Medugno ai magistrati e ai microfoni di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona da cui ha avuto origine la denuncia sul presunto sistema Signorini.

Stando al racconto dl tiktoker partenopeo, il conduttore avrebbe sfruttato la propria posizione di potere per instaurare relazioni private con aspiranti concorrenti e chiedere rapporti sessuali in cambio dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello. Medugno ha comunque ribadito che, nonostante presunti approcci fisici da parte di Signorini, tra i due non si sarebbe consumato alcun rapporto sessuale.

Fabrizio Corona e Antonio Medugno

Fino a oggi Alfonso Signorini non era mai stato ascoltato dagli inquirenti. Il conduttore ha scelto di non rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma per lui hanno parlato i suoi legali. In una di queste occasioni hanno rivelato che Signorini ha denunciato Fabrizio Corona per revenge porn e che Antonio Medugno si sarebbe "esposto in ogni forma" pur di ottenere visibilità e successo.

Secondo la difesa, quanto affermato da Signorini, e dagli stessi legali, sarebbe supportato da prove che verranno prodotte nel corso del procedimento. Corona, dal canto suo, sostiene di essere in possesso di testimonianze di centinaia di aspiranti concorrenti del Grande Fratello ai quali Signorini avrebbe chiesto favori sessuali in cambio del via libera per varcare la porta rossa.