Corona sfida Signorini e pubblica Falsissimo: record di visualizzazioni per la nuova puntata

Ieri sera, 27 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona dedicato al tema Il prezzo del successo. Un episodio molto seguito, con decine di migliaia di utenti collegati in diretta sulla pagina YouTube dell'ex fotografo, nonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano che gli vietava di trattare determinati argomenti.

L'ordinanza del Tribunale di Milano

Nella mattinata di ieri, il giudice della prima sezione civile Roberto Pertile aveva accolto il ricorso presentato dagli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Il provvedimento imponeva a Fabrizio Corona la rimozione di tutti i contenuti riguardanti il direttore editoriale di CHI e il divieto di affrontare l'argomento nel podcast Falsissimo.

Il riferimento a Signorini durante la puntata

Nonostante il divieto, durante la puntata Corona ha fatto riferimento ad Alfonso Signorini, parlando dei presunti segreti che il conduttore custodirebbe, descritti come una sorta di dossieraggio su Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi. Secondo quanto sostenuto da Corona, proprio per questo motivo Mediaset non si sarebbe schierata contro Signorini, consentendogli di autosospendersi senza sanzioni.

Pier Silvio Berlusconi

Il "Sistema Signorini" e i contenuti congelati

Riguardo al cosiddetto 'Sistema Signorini', tema affrontato nella prima puntata del podcast, Corona ha dichiarato di aver momentaneamente congelato l'argomento in attesa dell'esito del ricorso presentato contro l'ordinanza del giudice, dicendosi certo di vincerlo.

Ha inoltre spiegato che, nella puntata di ieri, avrebbe dovuto mostrare: "Le chat esclusive tra Medugno e Piscopo che confermano i suoi reati, l'intervista al secondo ragazzo che l'ha denunciato, quella a un altro ragazzo che vuole denunciare, l'intervista a Alex Migliorini con foto e chat". Quei contenuti, che sono ancora nelle sue mani, sono stati messi solo momentaneamente da parte: "Ve li faremo vedere un'altra volta, perché vinceremo il ricorso e li pubblicheremo", ha affermato con convinzione Fabrizio Corona che ormai ha un grande seguito sul web. Sotto la puntata di ieri ci sono più di diecimila commenti e tutti positivi.