Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale: "Temeva che rivelassi le sue avances", racconta Medugno

Il caso che sta travolgendo Alfonso Signorini si arricchisce di un capitolo nerissimo. Dopo le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona, è lo stesso Antonio Medugno a uscire allo scoperto con un'intervista al Corriere della Sera. Non sono più solo rumors: l'ex gieffino e tiktoker da 3 milioni di follower ha depositato una querela perestorsione e violenza sessuale contro il conduttore del Grande Fratello.

"Messaggi forti e avances non gradite": il racconto di Antonio Medugno

Il modello descrive un sistema di pressioni psicologiche che sarebbe iniziato nel 2021. Secondo il racconto, il suo manager di allora, Alessandro Piscopo, lo avrebbe spinto ad assecondare le attenzioni del conduttore per ottenere un posto nel reality: "Piscopo mi disse: 'Se ci vai a letto siamo a cavallo ed entriamo al GF, se non ci vai ti distrugge la carriera'. Ma io non l'avrei mai fatto.", versione che contrasta con le chat mostrate dall'ex manager.

Il tiktoker ha raccontato di un incontro nell'appartamento di Signorini fuori Milano, parlando esplicitamente di "contatti fisici non richiesti". Nonostante il rifiuto, Antonio Medugno rimase a dormire in un'altra stanza, chiudendosi dentro, su suggerimento del suo agente per non compromettere il futuro lavorativo, come aveva raccontato Alessandro Piscopo.

Antonio Medugno al GFVIP

L'ombra del ricatto professionale

L'ingresso di Medugno nella Casa avvenne solo un anno dopo, nel 2022. Un richiamo improvviso che l'ex concorrente oggi interpreta in modo inquietante: "Forse Signorini temeva che avessi rivelato le sue avances". Un tentativo, secondo l'accusa, di "comprare" il silenzio di un ragazzo che portava dentro un peso troppo grande: "Mi vergognavo. Non ne avevo parlato nemmeno con i miei genitori".

"Quando tutto è venuto fuori per colpa del mio vecchio manager che ha girato le chat a Corona, ho dovuto parlare per forza". Le presunte conversazioni tra Medugno e Signorini sono state rivelate durante la prima puntata di Falsissimo. Corona - che secondo Luciano Punzo partecipava ai casting del GFVip - si è anche scusato con Medugno quando gli ha fatto vedere le prove che non c'era stato niente con Signorini.

Perché parlarne solo ora?

A chi lo accusa di cercare visibilità, Medugno risponde con i numeri: una carriera già solida su TikTok e contratti con grandi firme della moda. La decisione di denunciare sembrerebbe legata alla necessità di ripulire il proprio nome dopo che Fabrizio Corona - che promette di mostrare nuove prove a gennaio - aveva reso pubblico l'episodio.

Nella prima puntata del podcast si lasciava intendere che tra i due ci fosse stato un rapporto consensuale per fare carriera: "Fino ad ora facevo una vita tranquilla, continuavo a contare 3 milioni di follower su TikTok e avevo contratti con importanti firme della moda. Non avevo bisogno di una schifezza del genere. Ci ho solo perso".