Grande Fratello, eliminato e secondo finalista: sondaggi dell’undicesima puntata. La decisione del pubblico

Il televoto dell'undicesima puntata è a doppio esito: un concorrente lascia la Casa e un altro vola direttamente in finale. Ecco chi è in testa e chi rischia l'eliminazione secondo i sondaggi web.

Questa sera, lunedì 1 dicembre, su Canale 5 torna l'appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Nel corso dell'undicesima puntata verrà chiuso il televoto a doppio esito, aperto la scorsa settimana: uno dei concorrenti lascerà la Casa, mentre un altro diventerà il secondo finalista della diciannovesima edizione del reality show. Intanto, i sondaggi online delineano un quadro già piuttosto indicativo.

Chi è al televoto questa sera: i nominati della decima puntata

Dopo il giro di nomination della scorsa settimana, quattro concorrenti - Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri - sono finiti al televoto. Come spesso accade, gli autori non hanno rivelato ai gieffini la reale domanda posta agli spettatori, lasciando intendere che il pubblico stia votando solo per eliminare uno di loro. In realtà, per gli spettatori il televoto ha due esiti:

il meno votato sarà eliminato ;

; il più votato diventerà il secondo finalista della stagione.

Sondaggi online: chi è in testa e chi rischia di lasciare la casa

La media dei principali sondaggi web al momento mostra una situazione abbastanza chiara:

Jonas Pepe - 40,95%

Omer Elomari - 38,78%

Grazia Kendi - 11,44%

Mattia Scudieri - 8,34%

La sfida per il posto in finale si gioca dunque tra Jonas e Omer, separati da pochissimi punti: una lotta testa a testa che vede attualmente Jonas leggermente in vantaggio. Pepe potrebbe diventare il secondo finalista, se le percentuali fossero confermate dal televoto ufficiale, partecipando così alla finalissima prevista, salvo cambi di palinsesto, per lunedì 15 dicembre, dopo che Giulia è stata eletta come prima finalista nella decima puntata.Nella parte bassa della classifica, la lotta per la sopravvivenza è tra Grazia e Mattia. Quest'ultimo, rientrato in Casa dopo un infortunio che lo ha costretto alle cure dei medici, sarebbe al momento il concorrente destinato a lasciare il gioco.

Le ultime dalla Casa del Grande Fratello: scontri, chiarimenti e un caso delicato

La settimana è trascorsa relativamente tranquilla per i quattro concorrenti al centro del televoto, con pochi momenti di tensione. Da segnalare un faccia a faccia pacifico tra Jonas e Omer, durante il quale il modello romano ha chiesto al coinquilino di origini siriane di non utilizzare Rasha per provocarlo o cercare di metterlo fuori gioco.

La questione più spinosa che attende questa sera Simona Ventura riguarda però Simone De Bianchi. Durante la settimana, il concorrente si è lasciato andare a gesti volgari verso Grazia e a frasi offensive su Dolce Dona, la concorrente del Big Brother Kosovo che entrerà oggi nella Casa come ospite per una settimana. Il tema promette di essere uno dei momenti più caldi della puntata.