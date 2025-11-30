Grande Fratello, paura per Mattia Scudieri: esce dalla Casa per un infortunio alla caviglia. Rientrerà?

Il concorrente siciliano è stato accompagnato fuori dal Grande Fratello per un infortunio alla caviglia. Tra accertamenti urgenti e televoto aperto, il suo percorso nel reality potrebbe terminare anzitempo.

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, che chiuderà i battenti il prossimo 15 dicembre, uno dei concorrenti più seguiti rischia di interrompere prematuramente la sua avventura televisiva. Si tratta di Mattia Scudieri, che nel pomeriggio ha abbandonato momentaneamente la Casa a causa di un infortunio avvenuto durante una partitella di pallavolo nel giardino dei Lumina Studios.

Cosa è accaduto nel giardino durante la partita di pallavolo

La comunicazione ufficiale è apparsa sui profili social del reality con la consueta formula utilizzata in situazioni simili: "Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali". Dietro questa dicitura, però, ci sarebbe proprio l'incidente riportato dal giovane concorrente siciliano mentre giocava a pallavolo con Jonas, Domenico e Omer.

Secondo quanto emerso dalle immagini, durante un'azione di gioco Mattia sarebbe atterrato male sulla caviglia destra. Si è rotta", ha detto ai coinquilini tenendola con le due mani e lasciando trapelare tutta la preoccupazione del momento. I compagni di avventura si sono subito avvicinati per prestargli aiuto, mentre alcuni sono corsi verso il confessionale per sollecitare l'intervento del medico.

Mattia Scudieri lascia momentaneamente la casa per i controlli medici

La produzione avrebbe quindi deciso di far uscire Scudieri per consentirgli controlli più approfonditi. Con ogni probabilità il concorrente si trova ora in ospedale per sottoporsi a radiografie e valutazioni specialistiche, fondamentali per stabilire la gravità dell'infortunio e capire se potrà fare rientro nella Casa nelle prossime ore.

La situazione si complica ulteriormente perché Mattia è attualmente coinvolto in un televoto a doppio esito insieme a Grazia Kendi, Omer Elomari e Jonas Pepe. Il più votato diventerà il secondo finalista del programma, dopo Giulia Soponariu, mentre il meno votato sarà eliminato. I sondaggi online, al momento, vedono nettamente avanti Omer e Jonas, con Mattia in ultima posizione preceduto da Grazia.

Il destino di Mattia potrebbe essere deciso dal televoto

Questo scenario apre a un'ipotesi paradossale: qualora l'infortunio non fosse grave, Mattia potrebbe rientrare già domani nella Casa soltanto per essere eliminato pochi minuti dopo la lettura del verdetto del televoto. Un epilogo amaro che i fan del simpatico concorrente siciliano sperano di scongiurare. Non si esclude che il televoto possa essere annullato se Mattia non dovesse tornare

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Un momento della partita di pallavolo mista