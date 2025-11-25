Grande Fratello, pagelle decima puntata: Rasha asfalta l'ex (8), Omer vs Jonas (4), il Kosovo chissà dov'è

La prima finalista della 19esima edizione del Grande Fratello è Giulia Soponariu, mentre la prossima settimana verrà decretato il secondo. La decima puntata, parte con la risposta di Rasha all'ex e continua il confronto tra Omer e Jonas. Al termine, una domanda rimane ad aleggiare: il Kosovo è in America?

Decima puntata del Grande Fratello 2025 senza infamia e senza lode, ieri sera su Canale 5. Partito come al solito all'orario horror delle 22:00 circa, l'appuntamento ha rivelato la prima finalista di questa 19esima edizione del reality show: Giulia Soponariu.

In nomination per la prossima settimana invece, sono finiti Mattia, Grazia, Jonas, Omer: il televoto avrà però una duplice valenza, in quanto il più votato sarà il secondo finalista, mentre il meno votato verrà eliminato.

Ecco allora com'è andata questa decima puntata, partita subito con un blocco dedicato a Rasha.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rasha asfalta l'ex - voto: 8

Rasha e l'ex Manuel

Durante la settimana, l'ex fidanzato di Rasha ha rilasciato un'intervista a fanpage.it in cui, riassumendo, l' accusava di essere attaccata ai soldi e di fingere di essere interessata a Omer. Manuel, questo il nome dell'uomo, ha raccontato di averle comprato un ristorante tra un tradimento e l'altro, e che la bella mora l'avrebbe fatto fallire di proposito, perché venuta a sapere appunto dei tradimenti.

Appena Simona Ventura l'ha interpellata per spiegarle quanto avvenuto, Rasha s'è trasformata in Super Sayan, in Naruto Uzumaki quando libera il potere della volpe a sei code, Eren Jaeger nel titano che avanza seminando distruzione. Insomma: Rasha non ha accennato a un attimo di esitazione e ha portato avanti la missione di distruggerlo: "Voleva togliermi l'indipendenza", spiegando che il ristorante fosse un modo per tenerla sotto controllo e distoglierla dalla sua vita.

Senza retrocedere di un passo, Rasha ha tirato dritto: dopo anni di tira e molla in una storia tossica, "non vuole che io abbia questa rivincita: questo è il mio momento di gloria, non il suo". Infine, ha precisato che "questa persona ricca non è", lasciando intendere che i soldi siano più una facciata che una reale disponibilità. "La mia dignità non la comprano i soldi di un cretino qualunque", ha chiosato.

Non è andata meglio quando è stato dato conto a Omer di questa intervista: "ma gli faccio così paura?", si è chiesto l'inquilino.

Chi dica la verità tra Rasha e l'ex fidanzato, naturalmente non possiamo saperlo: di certo, Rasha si è giocata bene le sue carte. Senza lasciare spazio, senza un attimo di incertezza; e no, non è bello dire che una persona ne ha "asfaltata" un'altra, ma qui lei ci è direttamente passata sopra col rullo compressore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Omer si è calato le braghe e Jonas non aspettava altro - voto: 4

Omer si abbassa i pantaloni

Durante la settimana, si è verificato un fatto nuovo: Omer e Jonas hanno litigato. Stanco di sentire gli altri parlare di lui e Rasha, come fosse una cosa normale, Omer si è calato le braghe per dimostrare che non è mica un efebico putto. Non che gli altri non lo sapessero già, dato che nella casa finora nessuno s'è mai docciato con la tuta da palombaro addosso.

Eppure: si è alzata la levata di scudi perché trattasi di gesto bruttissimo, tutti scandalizzati, Omer deve chiedere scusa. E questo credendoci pure, nonostante i mutandoni della nonna che Omer indossava.

Naturalmente, in rappresentanza della anime pure deviate da cotanta vista, Jonas; lui che, ha ricordato l'altro, si è direttamente toccato il pacco davanti a tutti per in segno di sfregio mentre discutevano.

I due litiganti sono stati messi a confronto dalla Ventura, che ha chiesto a Jonas perché proprio non riesca a farsi piacere Omer: perché è arrogante, supponente, saccente e presuntuoso, la risposta.

Jonas e Omer rissa sfiorata

A dirlo, lo stesso Jonas che al momento della nomination fa la predica a Grazia perché ha ricevuto la sorpresa del padre e nei giorni scorsi si era lamentata del loro rapporto, mentre lì dentro c'è chi non può avere un genitore che venga a fare visita. Non si capisce perché una persona non possa sentirsi poco amata o dire che il rapporto con il padre è difficile, senza per questo mancare di rispetto a chi, purtroppo, un genitore non ce l'ha più; intanto però, Jonas ci ha ricordato che sta con Anita.

Alla fine, la patetica sceneggiata del calo-braghe e il post calo-braghe viene ben riassunta da Floriana, finalmente scongelata dalla Ventura: "Sei subdolo Jonas, provocatore, non vedevi l'ora di metterlo contro a tutta la casa. Tu lo invidi proprio questo ragazzo, hai detto delle cose orrende alle donne, sei il bue che dà del cornuto all'asino".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Giulia è la prima finalista - voto: 6

Giulia Soponariu

La reunion con i fratelli della scorsa puntata, ha dato i suoi frutti. L'abbraccio, le lacrime, l'amore della famiglia di Giulia l'ha portata in finale: la 18enne infatti, è la prima finalista del reality. Questo nonostante le dinamiche abbiano sempre ruotato intorno agli altri, ai loro litigi e alle coppie che si creano o scoppiano.

Ma del resto si sa, è un grande classico dei reality: il concorrente che zitto zitto, senza farsi troppo notare, arriva in finale e ci lascia a chiederci: ma questo, ma dov'era fino a oggi? Intanto Simone ci fa sapere che c'ha provato, ma non attacca.

Valentina, mollaci - voto: 4

Valentina Piscopo

Nella casa, Domenico sta recuperando la leggerezza perché, da quando sta con Valentina, avrebbe perso gli amici. Non sa che Valentina ha in serbo l'ennesima uscita social in cui commenta il comportamento del compagno, è delusa, si accorge che ha amato a senso unico, non si capisce se lo lascia.

Il giochetto ormai è chiaro, lo esplicita Cristina Plevani: "I famosi 15 minuti di notorietà ormai sono scaduti, a me sembra che lei cerchi la notorietà a discapito di Domenico". Il capitolo viene archiviato subito, giusto il tempo per la Ventura di un appello: "Valentina, ti voglio bene, ma se ami una persona devi amarla sempre, anche quando si diverte".

Traducendo: Valentina, mollaci.

Il Kosovo chissà dov'è - voto: boh

Mattia, Domenico e Benedetta vengono chiamati in confessionale per sapere la novità: il Grande Fratello accoglierà una concorrente della versione kosovara. Tutto bellissimo, se solo i tre avessero idea di che Paese sia il Kosovo: Mattia lo colloca in America, tutti e tre non sanno nemmeno se si collochi a est o a ovest dell'Italia.

La Ventura mostra le foto della nuova conquilina, Dolce: loro il Kosovo non sanno dove sia, ma in compenso che è gnocca lo capiscono subito.