Grande Fratello: Giulia Soponariu è la prima finalista, quattro concorrenti in nomination

Nella puntata del 24 novembre 2025 del Grande Fratello, il pubblico del reality di Canale 5 ha scelto la prima finalista della stagione. La più votata nel sondaggio aperto al termine della nona puntata è risultata Giulia Soponariu. A conclusione della serata, un nuovo giro di nomination ha portato quattro concorrenti al televoto che stabilirà un'eliminazione e il nome del secondo finalista.

Chi è il primo finalista del Grande Fratello

Nella puntata precedente, sei concorrenti erano finiti in nomination: Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto, Omer Elomari, Rasha Younes e Simone De Bianchi e Giulia Soponariu. Durante la diretta della decima puntata, il televoto ha decretato la prima finalista del programma, sorprendendo gli inquilini della Casa, convinti che - come accaduto nelle settimane precedenti - il meno votato avrebbe abbandonato il gioco.

Dopo aver dichiarato salvi Omer, Francesca e Simone, in gioco sono rimaste Giulia, Donatella e Rasha, tutti e tre hanno raggiunto Simona Ventura nello studio. Rasha è stata la prima a rientrare nella Casa. Poco dopo, Donatella ha aperto una busta in cui era scritto che nessuna delle due sarebbe stata eliminata. Subito dopo, la conduttrice ha annunciato che il pubblico aveva scelto Giulia Soponariu, favorita nei sondaggi, come prima finalista della diciannovesima edizione del Grande Fratello. Queste le percentuali del televoto aperto il 17 novembre:

Giulia : 26,04%

: 26,04% Donatella : 21,15%

: 21,15% Rasha : 19,86%

: 19,86% Omer : 15,33%

: 15,33% Francesca : 12,01%

: 12,01% Simone: 4,06%

Chi sono i concorrenti in nomination della decima puntata

Nel finale, Simona Ventura ha dato il via al nuovo giro di nomination. Nella Casa sono tornati i piramidali, storico meccanismo caro ad Alfonso Signorini: chi pesca il rosso nomina nel segreto del confessionale, chi pesca il nero nomina in modo palese, mentre chi trova il piramidale d'oro annulla tutte le nomination ricevute fino a quel momento.

Al termine della serata, i nominati sono risultati Omer, Grazia, Jonas e Mattia. Simona Ventura ha aperto un televoto dal doppio esito: il più votato dal pubblico diventerà il secondo finalista, mentre il concorrente con meno preferenze dovrà abbandonare la Casa. Ecco nel dettaglio le scelte dei concorrenti:

Anita sceglie Mattia

sceglie Francesca indica Omer

indica Mattia fa il nome di Donatella

fa il nome di Jonas vota Grazia

vota Rasha punta su Domenico

punta su Grazia fa il nome di Jonas

fa il nome di Simone indica Grazia

indica Donatella (piramidale oro: annulla la nomination ricevuta) sceglie Mattia

(piramidale oro: annulla la nomination ricevuta) sceglie Omer vota Jonas

vota Domenico indica Rasha

indica Benedetta sceglie Omer

sceglie Giulia fa il nome di Omer

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello!