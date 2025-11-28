Grande Fratello, Simone De Bianchi: dal gesto che mima un atto sessuale con Grazia alle frasi choc su Dolce

Una sequenza di episodi imbarazzanti ha visto protagonista Simone De Bianchi nelle ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello. Alcune scene, trasmesse su Mediaset Extra e poi rilanciate sui social, hanno acceso un forte dibattito sul web, spingendo alcuni utenti a chiedere la squalifica del romano, per la mancanza di rispetto nei confronti di Grazia Kendi e della futura ospite kosovara.

Il primo episodio: il racconto a Jonas Pepe

Nel giardino della Casa, Simone ha raccontato al coinquilino un episodio che lo vedeva coinvolto insieme a Grazia. Secondo quanto mostrato nelle immagini, il ragazzo ha riferito che la Kendi gli avrebbe chiesto di prenderla in braccio e che, dopo essere saltata sulle sue braccia, lui avrebbe mimato il gesto sessuale. "Mi aveva chiesto di farle vedere se ce la facevo a prenderla in braccio, quindi mi è saltata in braccio e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno e ho detto: 'Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia'". Jonas ha preferito non replicare e si è allontanato scuotendo la testa.

Il secondo scivolone, con Francesca e Domenico

Poche ore dopo, una nuova conversazione ha nuovamente messo Simone al centro delle polemiche. Con il supporto di Francesca e Domenico, che lo ascoltavano divertiti, il concorrente ha fatto commenti ritenuti molto gravi dagli utenti, riferiti all'imminente ingresso nella Casa di una nuova ospite: Dolce Dona, concorrente proveniente dall'edizione kosovara del reality, annunciata da Simona Ventura lunedì durante la diretta del programma.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le foto dell'influencer mostrate in diretta avrebbero stuzzicato le fantasie di alcuni concorrenti, tra cui Simone, che ha dichiarato di voler "provarci" con la nuova arrivata "dopo averle fatto bere e averle dato della melatonina", una frase estremamente volgare che ha coinvolto anche sua madre Francesca che ha riso divertita alle esternazioni del figlio.

La contraddizione: otto giorni fa il rimprovero a Omer

La situazione appare ancor più surreale se si considera che, solo pochi giorni fa, Simone aveva rimproverato con forza Omer per essersi abbassato i pantaloni davanti alle ragazze. In quell'occasione, De Bianchi aveva parlato di mancanza di rispetto nei confronti delle donne della Casa e di sua madre Francesca. "Ma che uomo sei? Chiedi scusa! Alle donne devi chiedere scusa! C'erano le ragazze e tu hai fatto quella roba. Maleducato!" aveva detto il giovane romano ad Omer.