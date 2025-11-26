Grande Fratello, Omer a Jonas: "Non usare Rasha per farmi fuori dal gioco"

Il rapporto tra Jonas Pepe e Omer Elomari è stato al centro della puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello. Simona Ventura ha chiamato i due coinquilini in studio, dove hanno dimostrato chiaramente che le divergenze tra di loro sono destinate a rimanere tali fino alla fine della diciannovesima edizione del reality. Oggi fra i due c'e' stato un nuovo faccia a faccia al bordo della piscina.

Le percezioni di Omer: Jonas sta usando Rasha per farlo fuori

Il tono di questa discussione è stato molto più pacato rispetto alla precedente, quando tra Pepe ed Elomari si era sfiorata la rissa, evitata anche grazie all'intervento di alcuni compagni d'avventura. Questa volta il chiarimento è stato richiesto dal concorrente di origini siriane. Omer, in pratica, ha chiesto a Jonas di non tentare di farlo ingelosire avvicinandosi a Rasha e di non usare la ragazza per metterlo in difficoltà.

"Io ho visto delle cose strane, Jonas. Sembra che tu voglia farmi scattare apposta"!, gli dice Omer durante il confronto. "È come se stessi usando Rasha per mandarmi fuori strada." Quando si ritrova davanti a queste accuse, Jonas appare spiazzato e persino infastidito. Non prende nemmeno in considerazione l'idea di poter mettere in atto un piano del genere e si dice colpito dal fatto che Omer possa pensarlo. "Ma che stai dicendo? Io non farei mai una cosa del genere"!, ribatte. "Non sono single, te lo devo ricordare? Come puoi pensare che giochi così?"

Una foto della rissa sfiorata tra Omer e Jonas

La difesa di Jonas: "Mai manipolato nessuno"

Omer però insiste e rincara la dose. "Per me c'è qualcosa che non torna. A volte sembra proprio che tu voglia vedermi fuori dal gioco." Jonas rimane senza parole e lo mette subito alla prova. "E tu? Tu mi vorresti fuori?", chiede. Omer risponde secco: "No.". A quel punto Jonas respinge completamente l'idea di una strategia. "Io non manipolo nessuno. La mia tattica è una sola: essere me stesso. E Rasha non c'entra niente. Anzi, rispetto voi due. Ultimamente vi vedo più veri di prima, all'inizio avevo delle perplessità ma ora vi vedo molto uniti."

Le parole finali che placano (per ora) la tensione

Il confronto si chiude in maniera molto distesa. Pur restando fermo sulle sue percezioni, Omer spiega di aver voluto parlare apertamente. "Sono venuto da te proprio per non tenermi tutto dentro. Preferisco chiarire subito". Jonas apprezza la sincerità, anche se resta colpito dalle accuse: "Hai fatto bene ma credimi, queste cose non mi appartengono. Sono contento per voi due."