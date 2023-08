Gran Turismo: le prime reazioni al film sono contrastanti, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Grandi elogi al cast e alle scene adrenaliniche su pista, ma per molti rimane un "semplice" film sulle auto da corsa che potrebbe non divertire i fan del videogame.

Sono arrivate in rete le prime recensioni della stampa internazionale che ha potuto vedere Gran Turismo, adattamento cinematografico di uno dei franchise videoludici più celebri di sempre, e sono alquanto contrastanti. Svelato anche il punteggio attuale su Rotten Tomatoes: 58%, basato su 32 recensioni.

The Wrap ha scritto: "Gran Turismo funziona al meglio perché si sottrae rapidamente alle sue origini videoludiche prima di trasformarsi in un normale film sulle auto da corsa. Non si sa come i fan del gioco reagiranno....ma nel complesso i fan dei film sulle auto da corsa dovrebbero divertirsi".

AP News invece scrive: "Il film vuole vuole romanticizzare i semplici piaceri della guida di un'auto da corsa al di fuori dello sfarzo e del glamour dell'industria ad alto tasso di successo. Ma per certi versi assomiglia a uno spot molto lungo e moderatamente divertente di Nissan e PlayStation per il SuperBowl".

Nel corso di una precedente intervista, il regista Neill Blomkamp ha parlato di quanto sia stato importante adottare un approccio simile a quello di Top Gun: Maverick per il film: "Si tratta di attori veri, in auto vere, su piste vere, che guidano a velocità folle. L'obiettivo primario per me era realizzare un titolo videoludico con un lavoro sui personaggi che elevasse il film, ancor più delle corse. Ma anche le corse sono dannatamente intense".

La trama di Gran Turismo

La storia raccontata da Gran Turismo è quella reale di Jann Mardenborough (Archie Madekwe), un ragazzo del nord dell'Inghilterra che è passato dalla guida online a quella reale, quando è stato selezionato per GT Academy dopo aver dimostrato le sue abilità di guida virtuale.

A dirigere il film ci penserà Neill Blomkamp. Nel cast troviamo David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski, e Thomas Kretschmann.

Il film arriverà nelle sale italiane il 20 settembre 2023.