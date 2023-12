Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile in 4K UHD, la recensione: una botta di adrenalina audio-video

Adrenalina pura, bolidi da corsa, gare mozzafiato e soprattutto un'incredibile storia vera: Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, diretto da Neill Blomkamp, ricostruisce la vicenda del gamer Jann Mardenborough (Archie Madekwe), che è riuscito a portare la sua abilità di guida nel famoso videogame fino alle gare reali in pista su una vera auto da corsa. Il tutto con l'aiuto di un ex pilota automobilistico fallito (interpretato da David Harbour) e un dirigente sognatore del settore (Orlando Bloom).

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - una foto del film

Come si può già immaginare, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile è un film ad alto tasso di spettacolarità. Riprodurre nel salotto di casa le emozioni che si provano su un bolide da corsa era la mission del prodotto homevideo appena uscito targato Sony e distribuito da Eagle Pictures, soprattutto nella sua versione top, quella a due dischi con il video 4K UHD che contiene anche il blu-ray. Ebbene come vedremo in questa recensione, il compito è perfettamente riuscito con una resa tecnica stupefacente.

Un video mozzafiato per qualità del dettaglio, croma e profondità

Il video 4K UHD di Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile è un gran bel vedere e a fronte di scene mozzafiato potenzialmente ricche di esagerazioni con parecchia CG, sfodera un croma piacevolmente realistico, nel quale l'HDR rende sì tutto brillante e molto intenso, ma sempre nell'ambito della naturalezza, senza mai sconfinare nell'artificialità. Gli incarnati sono naturali, le ombre intense, i livelli del nero stupendamente profondi nelle scene notturne, con un contrasto perfettamente calibrato. Sul piano del dettaglio il video è uno spettacolo: il quadro è sempre nitidissimo, la definizione dei contorni sempre affilata e tagliente in ogni circostanza.

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - una scena

Con una nota di merito ancora una volta per le scene di corsa in notturna, che erano a rischio di una sensazione di pastosità o comunque di piattezza, e invece mantengono una brillantezza generale anche a livello di profondità. I dettagli delle tute dei piloti, la consistenza ruvida dell'asfalto, le gocce di pioggia sul parabrezza e i mille particolari delle vetture da corsa sono riprodotti in maniera fantastica. In occasione dei terribili incidenti si riescono a rilevare anche i più piccoli pezzi di metallo che volano. E nonostante ci siano tante sequenze frenetiche e adrenaliniche, il video ha sempre una fluidità esemplare e scorre via senza il minimo accenno di sbavatura.

Audio folgorante tra rombo dei motori, sgommate e incidenti

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - Orlando Bloom in una foto del film

Se il video è favoloso, l'audio è un'esperienza davvero indimenticabile, un godimento assoluto. Già nel DTS HD 5.1 italiano il coinvolgimento e la sensazione di essere in pista tra lamiere, sgommate, motori, cambi di marcia e frenate, è molto suggestiva e inebriante. Nel Dolby Atmos inglese il sound design viene ulteriormente esaltato e il tutto diventa ancora più incredibile a livello sensoriale, con una sensazione di immersione in pista che è davvero stupefacente. Il rombo dei motori che urlano e salgono di giri è qualcosa che entra sempre nello stomaco grazie ai generosi e potenti bassi, ma anche l'ambienza generale è sempre curatissima, anche al di fuori della pista fra applausi della folla o il frenetico lavoro nei box.

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - David Harbour, Archie Madekwe in una scena

Anche in questo caso, i momenti degli incidenti terrificanti sono la parte più impressionante per l'impatto che hanno sul sonoro, con il sub che ruggisce, i crash delle lamiere che si spezzano e la perfetta direzionalità dei detriti che volano che viene riprodotta in maniera chirurgica anche dall'asse posteriore. In mezzo a tutto questo travolgente caos sonoro, i dialoghi restano comunque sempre chiari e ben percepibili, mentre tutti i diffusori continuano a riprodurre con grande precisione i vari effetti che rendono l'esperienza davvero ricca e appagante.

Gli extra: 40 minuti tra approfondimenti e scene eliminate

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - David Harbour in una scena del film

Soddisfacenti, anche se non travolgenti, gli extra, con tante brevi featurette per un totale di circa 40 minuti di materiale. Si parte con Il piano: la vera storia di Jann Mardenborough (6') che ovviamente descrive il personaggio reale e gli eventi che hanno ispirato il film, l'importanza dei simulatori nel processo di formazione, trattando poi delle complessità dell'adattamento sullo schermo di questa incredibile storia reale. A seguire Il motore: la guida virtuale (5'), sullo stile del film inerente proprio alle esperienze di guida, poi ci sono cinque scene eliminate per un totale di 11 minuti. Troviamo poi Dietro al volante: il cast ad alta velocità (6') con interviste e approfondimenti sulle esperienze degli attori sul set, quindi La squadra del box: l'azione e gli stunt (6'), dedicato ovviamente all'action sfrenata delle sequenze più spettacolari, le acrobazie e i metodi per realizzarle. A chiudere L'officina: le incredibili macchine da corsa (5') con una carrellata sulle splendide auto protagoniste del film.