Gran Turismo: il film in versione blu-ray è in offerta su Amazon

Questo è sicuramente un periodo affascinante dal punto di vista dei cosiddetti tie-in dal mondo dei videogiochi a quello dell'intrattenimento, anche cinematografico. Gli esperimenti in questo senso sono stati molti, costellando il percorso di successi ma anche di fallimenti innegabili, fusi a un'amarezza che gli appassionati ricordano molto bene. Lavori come The Last of Us però, o la recente Fallout sembrano far ben sperare il futuro in questo senso, collegandosi direttamente ad altri progetti che hanno saputo colpire il grande pubblico. Gran Turismo - La Storia Di Un Sogno Impossibile è uno di questi.

Partendo proprio da presupposti del genere, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la versione blu-ray di Gran Turismo - La Storia Di Un Sogno Impossibile in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovare il film a 9,90€, con uno sconto del 41% sul prezzo mediano (16,90€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Gran Turismo - La Storia Di Un Sogno Impossibile blu-ray

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile viene così introdotto: "Il film racconta l'incredibile storia vera di un gruppo di emarginati: un gamer appartenente alla classe operaia in difficoltà (Archie Madekwe), un ex pilota automobilistico fallito (David Harbour) e un dirigente sognatore appartenente al settore dei Motori (Orlando Bloom). Insieme, rischieranno tutto per affrontare lo sport più elitario al mondo. Gran Turismo è una storia stimolante, avvincente e piena d'azione pronta a dimostrare che nulla è impossibile quando la carica viene da dentro".

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, Jann Mardenborough e la storia vera dietro il film

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare Gran Turismo - La Storia Di Un Sogno Impossibile in versione blu-ray su Amazon. Se non per voi potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo originale e fuori dal comune.