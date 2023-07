Gran Turismo: il film sarà ispirato a Rocky e Top Gun

Il film di Gran Turismo, uno dei franchise videoludici più celebri di sempre, trarrà ispirazione da alcuni cult come Rocky e Top Gun.

Continua il trend degli adattamenti videoludici sul grande schermo. Questa volta toccherà a Gran Turismo, celebre videogame di corse automobilistiche nonchè uno dei franchise di punta dell'ammiraglia Sony Playstation. Ma a differenza degli altri, questo film sarà ambientato nel mondo reale e racconterà una storia ben diversa. Per questo motivo alcuni elementi saranno ispirati a cult come Rocky e Top Gun.

"Più volte ci siamo domandati a quali film ispirarci e Rocky è stato uno di questi. Anche il nostro film parla di un personaggio che si trova all'esterno di un'industria, ma vuole entrarci a tutti i costi per dimostrare qualcosa a se stesso e alla sua famiglia. Abbiamo anche pensato al primo Top Gun e all'idea di velocità" ha spiegato lo sceneggiatore Zach Baylin ai microfoni di Empire Magazine. "Volevamo esplorare cosa significasse mettersi alla guida di questi veicoli estremamente veloci e far parte di una squadra. Superare le proprie insicurezze per pilotare qualcosa che ti può anche uccidere".

A dirigere il film ci penserà. Nel cast troviamo David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski, e Thomas Kretschmann.

La trama di Gran Turismo

La storia raccontata da Gran Turismo è quella reale di Jann Mardenborough (Archie Madekwe), un ragazzo del nord dell'Inghilterra che è passato dalla guida online a quella reale, quando è stato selezionato per GT Academy dopo aver dimostrato le sue abilità di guida virtuale.

Il film arriverà nelle sale italiane il 20 settembre 2023.