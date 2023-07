Gran Turismo: una star del film ha vomitato per tutto il tempo sul set

Scopriamo insieme quale star di Gran Turismo non è riuscita a reggere la pressione, vomitando in continuazione tra una ripresa e l'altra; il film, basato sulla vera storia di Jann Mardenborough, è interpretato da Archie Madekwe, noto per i suoi ruoli in "Midsommar" e "See", che recita nei panni del pilota, mentre David Harbour, il famoso volto di "Stranger Things", interpreta l'allenatore di Mardenborough, Jack Salter.

Il cast ha recentemente parlato dell'esperienza sul set durante una conversazione con Empire Magazine durante la quale Madekwe ha rivelato di aver avuto una serie di "incidenti gastrici" sul set: "La cosa buona è che ti rendi subito conto se sei fatto per essere un pilota o meno, e io non lo sono".

Apparentemente, tra una scena e l'altra, l'attore doveva "aprire la portiera dell'auto e vomitare dappertutto". L'attore ha anche scherzosamente rivelato che sul set la sua auto era stata soprannominata "Iron Maiden" proprio perché "era davvero come uno strumento di tortura".

Archie Madekwe ha concluso l'intervista rivelando di non aver mai guidato un'auto prima d'ora: "Ho dovuto passare il mio esame di guida in due settimane e mezza per ottenere il mio ruolo nel film." L'aspetto più curioso in assoluto è che la star ha confessato di non aver mai più guidato dopo la fine delle riprese: "Voglio dire, potete farmene una colpa? Ormai sono segnato!".