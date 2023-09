Assassinio a Venezia ancora primo al box office italiano, Gran Turismo debutta al terzo posto con un milione

Si consolida la prima posizione al box office italiano di Assassinio a Venezia. Altri due milioni di euro raccolti in 513 sale portano il whodonit diretto e interpretato da Kenneth Branagh a un totale di cinque milioni in due settimane. La terza avventura tratta da Agatha Christie stavolta ottiene anche il plauso della critica stabilendo un record su Rotten Tomatoes. Come rivela la nostra recensione di Assassinio a Venezia, stavolta Poirot indaga su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Dopo cinque settimane, Oppenheimer resiste all'assalto di Gran Turismo conservando la seconda posizione con un altro milione di incasso e un totale di 26,3 milioni. Un successo incredibile per la nuova fatica di Christopher Nolan, una pellicola a sfondo storico di tre ore, che a livello globale si prepara a raggiungere i 900 milioni. Merito del richiamo della firma di Nolan, del cast all star capitanato da Cillian Murphy e da un eccelso Robert Downey Jr. o da un tema scottante come la storia della genesi della bomba atomica e i dubbi del suo scopritore, il fisico americano J. Robert Oppenheimer. Scoprite qui la nostra recensione di Oppenheimer.

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile - una foto del film

Al debutto, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile deve accontentarsi del terzo posto con un milione di incasso, di cui 887.000 euro raccolti nel weekend, da 349 sale. La pellicola con Orlando Bloom, David Harbour e Archie Madekwe ricostruisce il viaggio da sogno di Jann Mardenborough, un giocatore di Gran Turismo che si trasforma da pilota virtuale ad asso delle corse nel mondo reale grazie alla GT Academy. Una storia di sogni che si realizzano, contro ogni probabilità per un lungometraggio ispirato a una storia vera, come rivela la recensione di Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile.

Scende al quarto posto The Nun 2, che però aggiunge un altro milione agli incassi arrivando a un totale di 6,1 milioni. Ottimo risultato per il nono capitolo della saga horror The Conjuring che continua a esercitare un'incredibile attrazione sul grande pubblico. Qui la nostra recensione di The Nun 2.

Al terzo weekend nelle sale, Io capitano di Matteo Garrone arriva a 1,9 milioni di incasso con i 676.000 euro raccolti nell'ultima settimana. Merito del passaparola o del premio alla Miglior Regia conquistato alla Mostra dal film che descrive il viaggio da incubo compiuto dai giovani migranti africani alla volta dell'Europa, come rivela la nostra recensione di Io capitano.

I mercen4ri - Expendables non entra nella top five, ma debutta in sesta posizione con 468.000 euro raccolti in 310 sale. Partenza in salita per l'action corale che per il momento non sfonda, ma potrebbe riprendersi nelle prossime settimane. La recensione de I mercenari 4 - Expendables commenta le nuove avventure di Barney Ross e del suo team di combattenti alle prese con una nuova pericolosa missione.