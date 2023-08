Gran Turismo batte Barbie (per poco) e schizza in vetta al box office USA

Barbie è stato battuto al box office USA per il secondo fine settimana consecutivo, ma non di molto. L'adrenalinico Gran Turismo, adattamento del celebre videogame automobilistico in arrivo nelle sale italiane dal 20 settembre, ha conquistato la prima posizione con un incasso di 17,3 milioni raccolti in 3.856 sale, con una media per sala di 4.486 dollari. Diretto da Neill Blomkamp e interpretato dalle star David Harbour e Orlando Bloom, Gran Turismo racconta la storia di un giovane giocatore talmente abile da vincere una serie di competizioni Nissan che lo faranno diventare un pilota professionista di auto da corsa.

Gran Turismo: un video promozionale svela le reazioni dei primi spettatori americani

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Barbie segue a ruota con 17,1 milioni che portano il film a un totale di 594,8 milioni a sei settimane, facendolo volare in vetta agli incassi di tutti i tempi per Warner Bros. Il film ha già superato Super Mario Bros. diventando il maggior incasso del 2023 negli USA.

Nel suo secondo fine settimana dall'uscita, il cinecomic Blue Beetle ha incassato 12,8 milioni di dollari arrivando a un totale di 46,3 milioni, risultato deludente per un film la cui produzione è costata più di 100 milioni di dollari (più altri milioni in marketing). Quella di aver scalzato Barbie dal suo dominio incontrastato in vetta lo scorso weekend è uno dei pochi vanti del film che conferma in trend non proprio brillante dei film DC. Come svela la recensione di Blue Beetle, il cinecomic racconta la trasformazione di un ragazzo messicano in supereroe.

Oppenheimer scende dal terzo al quarto posto, ma incassa altri 9 milioni di dollari che lo portano a un totale domestico di 300 milioni e al superamento degli 800 milioni globali. Lo sguardo sulla vita del fisico J. Robert Oppenheimer firmato da Christopher Nolan si conferma un successo strepitoso in termini di incassi ed è anche il quinto film statunitense con il maggior incasso del 2023, superando La Sirenetta.

Oppenheimer, Christopher Nolan ha chiesto scusa a Florence Pugh per il suo ruolo

Il film Paramount Tartarughe Ninja: Caos Mutante chiude la top five con 6,1 milioni di dollari che portano l'avventura animata a un totale di 98,1 milioni.