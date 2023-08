Gran Turismo: un video promozionale svela le reazioni dei primi spettatori americani

Il film Gran Turismo, in arrivo nelle sale italiane a settembre, è uscito negli Stati Uniti e un video promozionale svela le reazioni dei primi spettatori andati al cinema.

Il film Gran Turismo, ispirato alla serie di popolari videogiochi, sta per arrivare nelle sale americane, e Sony ha condiviso un video in cui mostra le reazioni dei primi spettatori.

Il pubblico italiano dovrà invece attendere il 20 settembre prima di poter andare in sala ad assistere all'adrenalinica storia con star Archie Madekwe, David Harbour e Orlando Bloom.

Uno spot per celebrare l'uscita nei cinema

Il video promozionale del film Gran Turismo, che racconta la storia del pilota Jann Mardenborough, propone un po' dell'entusiasmo di chi ha potuto vedere nelle sale il progetto prodotto da Sony Pictures basandosi sul videogioco PlayStation.

Gran Turismo: le prime reazioni al film sono contrastanti, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Il film segue la storia di un ragazzo del nord dell'Inghilterra che è passato dalla guida online a quella reale, quando è stato selezionato per GT Academy dopo aver dimostrato le sue abilità di guida virtuale.

Alla regia del progetto c'è Neill Blomkamp, mentre la sceneggiatura è firmata da Jason Hall e Zach Baylin.

Nel cast, oltre a Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski, Sang Heon Lee e Thomas Kretschmann.