Oppenheimer, Christopher Nolan ha chiesto scusa a Florence Pugh per il suo ruolo

Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, è un biopic sulla vita dell'inventore della bomba atomica. Nella pellicola, Florence Pugh veste i panni di Jean Tatlock, una psichiatra che era l'amante di J. Robert Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy. L'attrice di Don't Worry Darling ha rivelato che Christopher Nolan si è "scusato" per il piccolo ruolo che le ha assegnato in Oppenheimer la sera stessa in cui ha le ha dato il copione.

La vicenda

Pugh appare solo brevemente nel film, e uno dei pochi momenti in cui appare include una scena di sesso controversa. La natura relativamente ridotta del ruolo ha portato il regista a scusarsi con l'attrice, come ha raccontato lei stessa a MTV UK: "Non sapevo davvero cosa stesse succedendo o cosa si stesse facendo. Sapevo solo che Chris voleva davvero, davvero che sapessi che non era un ruolo molto importante e capiva se non volevo partecipare. E io pensavo: 'Non importa. Anche se sono una macchinetta del caffè in un bar in fondo alla sala, facciamolo'".

Successivamente l'attrice ha incontrato Nolan a New York mentre stava girando A Good Person di Zach Braff. "Ricordo che si scusò per la dimesione del ruolo. Io gli ho detto: 'Per favore, non scusarti'. E poi mi ha detto: 'Ti manderemo il copione, e onestamente, tu leggilo e decidi se ne vale la pena... Capisco perfettamente la questione dell'importanza del ruoli'. E ricordo che quella sera, quando ho ricevuto il copione, ho pensato: 'Non ne ho bisogno... so che lo farò'" ha raccontato Florence Pugh.

Chi era Jean Tatlock?

Il film Oppenheimer, uscito il 23 agosto ha avuto un esordio stratosferico in Italia. Nel film, ispirato a vicende realmente accadute, Florence Pugh veste i panni di Jean Tatlock, una studentessa di medicina poi diventata psichiatra e amante di Oppenheimer. Tatlock è descritta come "l'amore più vero" di Oppenheimer dal suo caro amico Robert Serber nella biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, a cui è ispirato il film. Nonostante il matrimonio con Kitty interpretata da Emily Blunt, il fisico infatti frequentò Tatlock fino alla sua morte improvvisa.