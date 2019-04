Gran Torino, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Gran Torino, il drama thriller interpretato e diretto da Clint Eastwood, in una performance amata da tutte le generazioni.

Nel film, l'attore interpreta Walt Kowalski, un reduce della guerra di Corea burbero e solitario con una grande passione per la propria auto, una Ford Gran Torino del 1972, custodita in garage. Il quartiere in cui l'uomo vive è popolato da orientali e Walt non vede di buon occhio lo sviluppo di questa comunità, ma quando si scatena una lotta tra bande giovanili Walt si allea con i vicini di casa asiatici, fino ad arrivare a un punto di non ritorno.

Clint Eastwood in una sequenza del film Gran Torino

Gran Torino è costato circa 33 milioni di dollari e ne ha portati nelle casse ben 270, un successo ottenuto anche grazie al passaparola tra i fan, alle prese con una delle performance più toste di Clint Eastwood. Nel film ci sono diversi pezzi della famiglia del premio Oscar, visto che nella pellicola hanno lavorato tre elementi importanti per Clint. Il figlio Scott interpreta Trey, l'altro figlio Kyle si è occupato della colonna sonora, mentre il cane Daisy è proprio il golden retriever di casa Eastwood!

Gran Torino è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.