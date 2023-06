Gotham Knights: la serie CW è stata cancellata dopo una sola stagione

Niente da fare per Gotham Knights: la serie ambientata in un mondo in cui Batman è stato ucciso termina dopo una stagione.

La CW continua a fare piazza pulita della sua programmazione televisiva. Mentre Superman and Lois è stata rinnovata per una stagione 4, Gotham Knights è stata cancellata. La serie, ambientata in un mondo in cui il cavaliere oscuro è stato brutalmente ucciso, è arrivata sulla CW il 14 marzo.

La notizia è stata riportata da Deadline; secondo il sito web il motivo della cancellazione non sarebbe derivato dagli ascolti, ma dalla necessità di rivedere i costi complessivi degli show. I vari trailer erano però stati fortemente criticati dai fan per la mancanza di fedeltà al mondo di Batman narrato dei fumetti e a una produzione ritenuta molto economica.

La trama di Gotham Knights

Nel cast di Gotham Knights troviamo Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Anna Lore nei panni di Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Navia Robinson nei panni di Carrie Kelley, Fallon Smythe nei panni di Harper Row e Tyler DiChiara nei panni di Cullen Row.

Come riporta la sinossi ufficiale di Gotham Knights, _sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso giustiziere mascherato. Questa nuova banda deve lottare per riabilitare il proprio nome. In una Gotham senza Batman a proteggerla, la città sarà catapultata in un buco nero e profondo. Ma, questa banda che dovrà lottare per salvare sé stessa, darà vita alla nuova generazione di giustizieri.