Gotham Knights: Misha Collins sarà Harvey Dent nel pilot

Il veterano di Supernatural Misha Collins ha annunciato su Twitter di aver firmato un nuovo accordo con The CW per comparire nel pilot di Gotham Knights. L'attore 47enne interpreterà il ruolo del popolare cattivo della DC Harvey Dent, meglio conosciuto come Due Facce. Questo segna il primo grande progetto televisivo per l'interprete di Castiel a due anni dalla fine di Supernatural.

In precedenza il personaggio di Harvey Dent ha visto numerose incarnazioni nel corso degli anni, tra cui Billy Dee Williams in Batman del 1989, Tommy Lee Jones in Batman Forever del 1995 e Aaron Eckhart nella trilogia di Christopher Nolan Il cavaliere oscuro.

Gotham Knights vede in azione un giovane cast composto da Fallon Smythe (Harper Row), Tyler DiChiara (Cullen Row), Olivia Rose Keegan (Duela), Navia Robinson (Carrie Kelley) e Oscar Morgan (Turner Hayes).

In Gotham Knights, all'indomani dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo ribelle stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Cavaliere Oscuro. E in quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare il proprio nome. Ma in una Gotham priva della protezione di Batman, ben presto il crimine esplode rendendo la città il posto più pericoloso mai concepito. Tuttavia, la speranza alberga dai luoghi più inaspettati poiché questa squadra di fuggitivi si trasformerà nella nuova generazione di salvatori.