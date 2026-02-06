Gossip Girl torna con Blair Waldorf: annunciato il sequel letterario 20 anni dopo la serie originale

Blair Waldorf è pronta a tornare nell'Upper East Side di Gossip Girl e scatenare il caos nell'area di Manhattan in cui sono state ambientate le vicende della serie anni 2000. Deadline ha confermato che l'autrice Cecily von Ziegesar sta scrivendo un nuovo libro sequel interamente dedicato a Blair.

Il romanzo autoconclusivo si intitola proprio Blair e sarà ambientato 20 anni dopo la serie originale, con la protagonista ormai quarantenne. Non si conoscono molti dettagli sulla trama ma l'ex socialite newyorchese tornerà nella Grande Mela per riprendere il comando dell'Upper East Side.

Il ritorno di Blair vent'anni dopo Gossip Girl

L'ultima apparizione del personaggio interpretato da Leighton Meester sullo schermo risale al 2009 nel libro I Will Always Love You, quando sanciva la fine della relazione tossica con Nate, lasciava andare i conflitti del passato con Serena e chiudeva con l'allora fidanzato Pete, iniziando una nuova vita al college.

Leighton Meester e Chace Crawford in Gossip Girl

Nonostante il libro non sia stato ancora scritto, Alloy Entertainment ha venduto il progetto a Grand Central Publishing, e l'uscita è prevista per l'estate 2027. Al momento, non è stata confermata una versione per lo schermo, né per il cinema né per la tv, ma in quel caso è naturale pensare ad un ritorno di Leighton Meester.

Il possibile ritorno di Leighton Meester in Gossip Girl

In un'intervista del 2022, l'attrice rispose 'mai dire mai' alla possibilità di un ritorno in un revival per HBO Max e chissà che non possa accettare di riprendere il ruolo di Blair Waldorf in una fase più matura della vita della protagonista di Gossip Girl.

Il primo libro della saga uscì nel 2002, introducendo lo spietato mondo dell'èlite di Manhattan, attraverso un gruppo di adolescenti e dei loro genitori implacabili, osservati e raccontati da una figura online onniveggente e desidero di rivelare i loro scandali più segreti.

La serie è proseguita con altri 12 libri, una serie spin-off dedicata a Jenny Humphrey e una serie successiva sui gemelli che si trasferiscono nell'Upper East Side. Nel cast della serie originale hanno recitato Leighton Meester, Penn Badgley, Blake Lively, Ed Westwick, Chace Crawford e Taylor Momsen.