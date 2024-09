Adam Brody e Leighton Meester insieme anche sul lavoro: "Siamo il manager l'uno dell'altra"

Adam Brody e Leighton Meester hanno un forte impatto sulle reciproche scelte lavorative. Nel corso di un'intervista al podcast di Dax Shepard Armchair Expert, la star di The O.C. ha spiegato cosa significa lavorare con la propria moglie su progetti comuni.

L'attore ha spiegato che insieme a Meester condivide anche le scelte che prendono le proprie rispettive carriere, scherzando sul ruolo che entrambi incarnano l'uno per l'altra nel momento in cui devono decidere quale progetto accettare.

Sposi e manager

"Tutto passa attraverso l'altro" ha spiegato Brody "Siamo i manager l'uno dell'altra e abbiamo anche gli stessi due agenti. Siamo coinvolti nelle decisioni reciproche in questo modo e abbiamo anche fatto un film insieme un paio di anni fa".

Leighton Meester in una scena di The Weekend Away

Adam Brody e Leighton Meester sono apparsi insieme nel thriller d'avventura River Wild e hanno recitato anche in Life Partners nel 2014 e nella sitcom Single Parents. La star di Shazam! ha elogiato la moglie per le scelte di qualità che prende nella sua carriera:"È distaccata dal mondo dello spettacolo in maniera affascinante. Letteralmente, non conosce nemmeno il nome di Seth Rogen. È fantastico, perché ciò non diminuisce la sua arte".

"Non è lì che si concentra" prosegue Brody "ha qualità da outsider ma è una vera artista. È una poetessa, ha una profondità e un'interpretazione del materiale a disposizione che è sempre illuminante, ha un radar incredibile. Riesce ancora a cogliere il cuore di una sceneggiatura senza problemi ma tocca a me guardare la copertina e dire 'Lo fai oppure no'. Capisce in modo intelligente e intuitivo cosa è autentico, cos'ha un valore artistico e cosa invece è un sciocchezza".

Adam Brody e Leighton Meester hanno iniziato a frequentarsi all'inizio del 2013 per poi convolare a nozze nel febbraio 2014. Dalla loro unione sono nati due bambini nel 2015 e nel 2020.