Gossip Girl, Taylor Momsen ricorda: "Me ne sono andata dalla serie senza avvisare gli altri membri del cast"

Taylor Momsen ha parlato del suo addio a Gossip Girl durante un episodio del podcast Call Her Daddy.

L'attrice e cantante ha infatti abbandonato lo show targato The CW a metà della stagione 4 per dedicarsi alla sua passione per la musica.

La scelta presa da Taylor Momsen

L'interprete di Jenny Humphrey in Gossip Girl ha ricordato il momento in cui ha abbandonato la recitazione per concentrarsi sul suo impegno con la band The Pretty Reckless ammettendo di non aver avvertito i suoi colleghi. Taylor Momsen ha raccontato: "Me ne sono in pratica andata via velocemente. Semplicemente ero assente dallo script della settimana successiva".

Jenny (Taylor Momsen) in una scena dell'episodio Gaslit di Gossip Girl

La star ha quindi sottolineato: "Tutti sapevano che stavo facendo musica. Sapevano tutti che avevo una band. Facevo sentire delle cose a cui stavo lavorando per il primo album mentre ero impegnata nello show. Arrivavo e suonavo delle canzoni... Ma non penso che qualcuno avesse capito quanto fossi seria in quel momento".

Taylor faceva parte del cast di Gossip Girl fin dalla prima stagione, andata in onda sugli schermi americani nel 2007, e ha poi deciso di abbandonare la serie durante la quarta. Momsen ha ricordato: "Per me è stata una decisione facile. Non è invece stato facile liberarmi degli impegni previsti dal contratto".

La cantante ha rivelato che era stata definita ingrata dai produttori: "Ed è stata una battaglia davvero lunga in cui ho discusso con tutti e ribadivo: 'Fatemi uscire da questa situazione. Non posso andare avanti. Mi sta uccidendo. Ho qualcosa di diverso che voglio fare nella mia vita, e non ha nulla a che fare con questo, e non posso più essere bloccata qui'".

La sua reazione agli ostacoli e ai commenti negativi per la sua scelta da parte dei responsabili del network e di Warner Bros Television è stata inoltre molto decisa: "Ho reagito pensando: 'Fanculo. Non sapete di cosa state parlando. Non siete al mio posto, quindi come osate giudicare?'. Ero davvero sulla difensiva, ma non mi volevano liberare dal contratto. Il responsabile di Warner Bros ha detto: 'Faculo Taylor Momsen. Non se ne parla'".

L'intervento dei creatori di Gossip Girl

A sbloccare la situazione sono stati i creatori Stephanie Savage e Josh Schwartz, che hanno trovato un accordo con l'attrice e hanno fatto uscire di scena il personaggio. I termini del suo contratto, tuttavia, le hanno impedito di recitare in altri progetti fino alla scadenza del suo accordo con lo studio, situazione che l'ha spinta a dedicarsi completamente ai suoi obiettivi in campo musicale.

Momsen è comunque legata alla serie ed è stata felice di tornare sul set per l'episodio finale (di cui potete leggere il nostro commento): "Essendo fan della televisione e degli show, amo quando si riunisce di nuovo tutto il cast. Vuoi che il cerchio venga chiuso e che si arrivi al giusto epilogo".

Taylor ha inoltre svelato che durante i primi anni del suo tour con The Pretty Reckless tutti le facevano delle domande su Gossip Girl: "Il primo anno lo capisci. Il secondo ci ridi sopra. Quando continuava stavo pensando: 'Oh, non riuscirò mai a liberarmi di questo personaggio', ed è una cosa strana da accettare, quindi in un certo senso semplicemente... L'ho ignorata. Vivi la tua vita".