Gossip Girl, Taylor Momsen spiega a Penn Badgley i motivi del suo abbandono della serie

Taylor Momsen spiega il perché si è tirata fuori da Gossip Girl all'ex collega Penn Badgley nella puntata del 6 settembre del suo podcast su SiriusXM con Nava Kavelin e Sophie Ansari.

Durante l'episodio di un'ora, i due hanno ricordato il periodo trascorso insieme sul set di Gossip Girl, in cui Badgley interpretava Dan Humphrey mentre Taylor Momsen ha interpretato sua sorella Jenny per ben quattro stagioni, apparendo però solo in quattro episodi della quarta stagione a causa degli impegni con il tour della sua band.

L'esperienza sul set di Gossip Girl

L'attrice ha raccontato che aveva solo 12 anni quando è stata ingaggiata per Gossip Girl e che è stata praticamente convinta a farlo. "Poteri più grandi di me sono intervenuti e hanno detto: 'Questa è una grande opportunità'" ha confessato la cantante, aggiungendo che la differenza di età con gli altri attori del set le pesava molto ai tempi: "Non mi trovavo bene con voi ragazzi, non mi trovavo bene con gli amici di Connor - ero più giovane di loro. Ero la ragazza nuova. Ero la ragazza 'Grinch'. Ero sempre in un mondo strano e isolato, in parte creato da me".

Momsen che da piccola ha vestito i panni di Cindy Lou Who nel film Il Grinch nel 2000, ha parlato di come sia stata costretta a intraprendere il percorso della recitazione, che però a lei non piaceva. "È stata una cosa infantile in cui sono stata messa a due anni. Allora non facevo le mie scelte. Letteralmente, non appena ho raggiunto un'età in cui potevo prendere le mie decisioni, è stato come un click... Mi sono svegliata una mattina e ho pensato: 'Aspetta un secondo. Non devo fare questo? Non devo fare quest'altro lavoro? Posso semplicemente suonare nella mia band, andare in tour e scrivere canzoni? Posso fare solo questo?'. Certo, è un po' più complicato uscire da uno show televisivo di così grande successo, ma la risposta è stata sì", ha detto Momsen.

Con l'aiuto di Gossip Girl, l'attrice ha detto di aver potuto cambiare la sua vita da un giorno all'altro, inseguendo così il suo sogno di dedicarsi alla sua band, i Pretty Reckless, fondata qualche anno dopo la sua partecipazione alla serie. "Hanno detto: 'Beh, non possiamo rescindere il tuo contratto, ma possiamo far uscire il tuo personaggio dallo show, così puoi andare in tour'. Mi hanno davvero permesso di seguire il mio sogno, e sono per sempre grata e riconoscente a loro per questo", ha confessato la musicista parlando del team di Gossip Girl. Così quando la quinta stagione ha debuttato, Momsen ha lasciato definitivamente lo show per concentrarsi sulla musica, tornando solo per il finale dell'ultima stagione.

Gossip Girl: 5 motivi per cui è ancora un cult

Taylor Momsen e Penn Badgley nell'episodio 'The Serena Also Rises' della serie tv Gossip Girl

La carriera da musicista

Momsen ha sempre avuto la passione per la musica. Prima di Gossip Girl la cantante faceva già parte di una band con i suoi compagni di scuola. Nel 2009 ha fondato i Pretty Reckless, il gruppo rock di cui è leader e che è tuttora in attività. La band ha appena concluso il tour "Death by Rock and Roll", durante il quale ha promosso un album che Momsen ha scritto dopo due grandi morti nella sua vita quella di Chris Cornell, morto suicida durante l'ultima sera del tour della sua band Soundgarden con i Pretty Reckless, e del membro della band, nonché migliore amico di Momsen, Kato Khandwala.

A seguito di quelle perdite, Momsen ha raccontato di aver smesso di fare musica e di essere caduta in una forte depressione, ma alla fine è riuscita a scrivere nuova musica per onorare l'eredità di Khandwala. "Finirò quello che abbiamo iniziato e non lascerò che questo mi distrugga del tutto (...). A un certo punto ho dovuto prendere una decisione molto consapevole: o morivo o andavo avanti. Ho scelto di andare avanti", ha detto la musicista.