Ed Westwick è diventato papà: il nome scelto dalla star di Gossip Girl e dalla moglie Amy Jackson è super chic

Ed Westwick e Amy Jackson sono diventati genitori per la prima volta. La star di Gossip Girl e l'attrice britannica hanno annunciato la nascita del loro bambino con una foto dolcissima in bianco e nero, pubblicata da lui su Instagram. "Welcome to the world, baby boy" ha scritto l'attore, svelando anche il nome completo del piccolo: Oscar Alexander Westwick. Elegantissimo, ça va sans dire.

Dall'incontro a Silverstone al sì in Costiera Amalfitana

L'attore in una scena di Gossip Girl

La storia d'amore tra Ed Westwick e Amy Jackson è da film romantico. Galeotto fu un evento al circuito automobilistico di Silverstone nel 2021: un colpo di fulmine che si è trasformato rapidamente in qualcosa di importante. Da quel momento la coppia è diventata inseparabile, mostrando sempre grande complicità e riservatezza pur condividendo alcuni momenti speciali con i fan.

Nel 2023 è arrivato il grande passo: matrimonio in Italia, nella romantica cornice del Castello di Rocca Cilento, in Costiera Amalfitana. Le immagini delle nozze - lui in smoking classico, lei in un abito bianco dal taglio moderno - avevano fatto sognare i fan. Un evento intimo, elegante e senza eccessi, celebrato in uno dei luoghi più suggestivi d'Europa.

L'annuncio della gravidanza e la nascita di Oscar

Appena cinque mesi dopo il matrimonio, i due hanno annunciato l'arrivo di un bambino. Il post, semplice ma dolcissimo, lasciava trasparire tutta la felicità per una nuova vita in arrivo. Nessun proclama, solo uno scatto e poche parole: tanto è bastato per scatenare l'entusiasmo dei follower.

Adesso, con la nascita di Oscar Alexander, la coppia ha ufficialmente dato inizio alla loro vita da genitori. La prima foto di famiglia, tenera e intima, ha ricevuto in poche ore migliaia di like e commenti affettuosi. E tra i messaggi, ovviamente, i riferimenti a Gossip Girl non sono mancati: "Chuck Bass è diventato papà!", scrivono in parecchi.

Per Ed Westwick e Amy Jackson è un nuovo inizio, fatto di notti insonni, sorrisi e piccoli momenti da custodire. E chissà, magari un giorno anche Oscar calcherà un set... o un red carpet.